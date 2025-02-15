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    氣爆先安撫VIP、沒廣播？新光三越被爆未立即疏散遭砲轟

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    台中新光三越百貨發生嚴重氣爆釀4死34傷，室內滿目瘡痍。（消防局提供）

    2025/02/15 08:19

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越氣爆釀成重大傷亡，被市府勒令無限期停業。有消息指出，有自稱員工者爆料在氣爆發生時新光三越並未立即疏散客人，也沒有進行廣播，反而是先去安撫VIP室客人，讓員工氣憤不已。

    新光三越台中中港店發生氣爆，造成4死34傷。台中市消防局等單位調查顯示，天然氣（瓦斯）外洩導致氣爆的可能性最高，昨更傳出有目擊工人指出，氣爆當天上午10點半，現場工人見廠商用砂輪機切割瓦斯管線，後續施作到東北側時發生爆炸。

    綜合媒體報導，事發後新光三越雖發聲明表示，以顧客跟員工的安危當作第一優先。但有自稱是員工的網友發聲質疑，在Google評論砲轟，質疑員工在當天是過了20分鐘才被通知疏散，期間甚至連廣播都沒有，並批百貨在第一時間還先忙著安撫VIP室的客人，直呼「超級火大，是想賺錢想瘋了吧」！不過今上午目前查看台中新光三越中港店的Google評論區，這則留言已經消失。

    有媒體報導也指出，其他員工也表示，爆炸發生當下，甚至有櫃位直接從眼前消失，後來樓管才跑來要他們趕快撤離，也間接證實在第一時間並未進行疏散。

    台中新光三越百貨13日中午11點半左右發生嚴重氣爆，釀4死34傷。（民眾提供）

    台中新光三越百貨13日中午11點半左右發生嚴重氣爆，釀4死34傷。（民眾提供）

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