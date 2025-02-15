別亂停！彰化首條友善人行示範道開單了 第一天開12張

彰化市大埔路是彰化縣第一條友善人行道示範道路，警方針對占用綠色鋪面人行道開罰，開單首日就開出12張。（民眾提供）

2025/02/15 07:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府拿出魄力，在彰化市大埔路打造全縣第一條友善人行道的示範道路，經過宣導期開始違規執法，開單首日就開出12張占用人行道的罰單，全部都是機車違停。警方表示，綠色鋪面人行道，無論汽機車都不能停車，違停可開罰600元以上，1200元以下罰鍰。

由於大埔路鄰近彰基、秀傳兩大醫院，也讓大埔路行車量大增，也打造出大埔商圈，但因為道路空間有限，以往經常發生人車爭道亂象，縣府選定大埔路作為全縣首條的友善人行道的示範道路，重新繪設總長約1050公尺的標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺的混合車道，以及設置1.5公尺的停車彎，人行道則有綠色鋪面。

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警方表示，只要汽機車占用綠色鋪面的人行道，就是違反道路交通管理處罰條例規定，因此開單首日，機車違停情況不多，大多數都有停放在停車區，只有少部分機車違規。而在自小客車部分，尚未發現違規。

不過，對於警方取締大埔路違規停車，有不少民眾也大力支持，認為彰化縣身為6都以外的百萬人口大縣，尤其彰化市人口就超過20萬人，更應該在打造人行步道作為示範城市，尤其大埔路鄰近彰基、秀傳兩大醫院，附近還有機關與學校，如果連大埔路友善人行道都做不起來，其它地方就更難了。

但也有人認為，大埔路的先天條件不佳，因為道路並不寬，加上兩旁店家大多是餐飲業，民眾停車大多都是臨停採買，先從大埔路開刀，兩旁店家就必須承受顧客抱怨的最大壓力。

彰化市大埔路是彰化縣第一條友善人行道示範道路，警方針對占用綠色鋪面人行道開罰，開單首日就開出12張。（民眾提供）

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