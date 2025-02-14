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    台中新光三越氣爆 消防局長孫福佑：懷疑瓦斯管內殘氣外洩

    台中新光三越爆炸釀4死34傷，內部被炸得宛如廢墟。（中市消防局提供）

    台中新光三越爆炸釀4死34傷，內部被炸得宛如廢墟。（中市消防局提供）

    2025/02/14 21:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越昨天爆炸釀4死34傷，台中市消防局等單位調查顯示，天然氣（瓦斯）外洩導致氣爆的可能性最高，中市消防局長孫福佑更直指，找不到其他可能原因，他懷疑是管路內的殘氣外洩，至於殘氣為何引發如此強烈爆炸？還需要進一步調查，包括洩氣的量與外洩時間。

    這場爆炸之後，馳抵的消防員用熱顯像儀偵測現場溫度，並未發現火焰燃燒，孫福佑則說，氣爆通常會伴隨燃燒，現場未見火光，且氣爆不久現場溫度就降到24度，甚至降到19度，但他仍認為應是瓦斯氣爆肇禍，且可能是管線殘氣。

    怪異的是，欣中天然氣公司卻又說，該公司早於本月10日，就拆卸櫃位瓦斯表且封塞管路，爆炸後技術人員檢驗管線外觀及封塞塞頭均完整，用天然氣激光器檢測，也沒有洩漏反應，排除氣爆與天然氣有關。

    另外，有人懷疑是現場管路交錯凌亂，管路內餘氣不會造成如此強烈的氣爆，是否有部分天然氣管線疏忽沒關閉？對此，孫福佑表示，現場只有一套欣中公司的天然氣管路，包括天然氣外洩的量與時間到底多少？這些疑問都尚須進一步調查釐清，但目前調查顯示，瓦斯（天然氣）洩漏的可能性最高，且有可能是管內殘氣外洩。

    台中新光三越爆炸釀4死34傷，內部被炸得宛如廢墟。（中市消防局提供）

    台中新光三越爆炸釀4死34傷，內部被炸得宛如廢墟。（中市消防局提供）

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