氣爆重創澳門一家2死5傷 親友緊急來台

澳門籍死傷者的親友在陸委員會陪同下到醫院探視。（讀者提供）

2025/02/14 20:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越昨天氣爆釀4死34傷，其中澳門籍一家7口四代祖孫來台中旅遊路過新光三越，遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，祖父母死亡，2歲女孫頭部重創緊急開刀救治，目前昏迷指數3分，曾祖母與叔叔也骨受傷，行政院長卓榮泰今天下午到台中聽取氣爆應變情形後，前往探視傷者。

澳門籍鄧姓一家遭氣爆掉落物高處墜落砸中，祖父母死亡、2歲孫女頭部重創，中醫大兒童醫院緊急開顱手術救命，目前迷指數3分，曾祖母頭部撕裂傷和骨折，叔叔臉部撕裂傷和骨折，經手術後傷勢穩定，昨晚曾祖母轉送到澄清中港醫院，祖孫同住病房，女童父母也有挫傷等傷勢，一行人來台旅遊第4天，昨天中午要去大遠百吃鼎泰豐，卻禍從天降，原計畫明天離台。

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澳門鄧家8人親友團今飛抵台灣，今天下午陸委會副主委沈有忠的陪同下，到中港澄清醫院探望住院的曾祖母、叔叔，後赴台中殯儀館，最後到中國兒醫探望女童與爸媽，據了解，家屬盼行政程序能簡便，至於2名死者遺體是否火化、還是能以棺木型式運回？尚在討論中。

卓榮泰昨天到台中勞動部勞動力發展署中彰投分署，了解氣爆案件狀況與後續處置時表示，政府與業主要把善後工作做好，對不幸罹難的朋友做到最好的關懷與安排，傷者提供最好醫療服務，針對這起事故有多位澳門籍旅客，他強調會更加注意其親屬往來探視的交通安全。

會後卓榮泰在衛福部次長周志浩等人陪同下前往澄清醫院探視傷者，感謝院方醫護照顧得很好，有家屬住台北希望就近照顧，他說，只要狀況適合移動，院方會盡快來安排，另對於澳門籍傷者，他也說這名曾祖母心情平和，痛苦但面對笑容，我們也表達最大的關心。

行政院長卓榮泰今天下午到澄清中港醫院前往探視氣爆傷者。（讀者提供）

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