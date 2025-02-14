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    台北市查新光三越等18百貨公司美食街 未發現違規室內裝修施工

    台北市長蔣萬安下令稽查台北市百貨大樓、商場。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安下令稽查台北市百貨大樓、商場。（記者田裕華攝）

    2025/02/14 20:08

    〔記者蔡思培／台北報導〕台中市新光三越百貨公司昨天（13日）上午氣爆，造成多人傷亡。台北市長蔣萬安下令稽查台北市百貨大樓、商場。台北市建築管理工程處今天到新光三越等18家百貨美食街與餐廳查訪，均無發現違法室內裝修施工，後續將陸續抽查全市百貨。

    建管處今天針對百貨公司美食街和餐廳派員現場查訪，若有未經許可擅自裝修情事，將依違反建築法，裁處6萬元到30萬元罰鍰。建管處說，今天已抽查新光三越百貨、統一時代百貨、京站時尚廣場、亞東百貨等共18家百貨公司，結果均無違法室內裝修施工情事，後續將陸續派員抽查全市百貨。

    建管處長虞積學說，百貨公司、餐飲業、美食街等場所若涉及室內裝修工程，應依《建築法》及《室內裝修管理辦法》相關規定，須事先向主管機關申請施工許可證，核准後才可動工。若涉及防火區劃、逃生通道、消防設備等部分不可擅自變更或拆除，否則將嚴重影響安全。

    建管處也提醒，消費者購物時若發現違規室內裝修施工情況，可即時向商場查詢或撥打1999市民熱線（外縣市撥打02-27208889）轉分機8387通報。

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