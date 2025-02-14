台中新光三越氣爆釀災 營業本部長曹美虹含淚說明善後措施

針對台中新光三越氣爆，營業本部長曹美虹代表出面受訪，一度哽咽落淚。（記者廖耀東攝）

2025/02/14 19:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越昨氣爆釀4死34傷，新光三越營業本部長曹美虹今天下午公開說明善後措施，提及罹難民眾及員工哽咽表示，代表新光三越表示最大悲痛；對於未能申請裝修，因有「時間差」，虛心接受配合市府處罰。

此外，台中新光三越目前被台中市府勒令無限期停業，曹美虹強調，除部分留守幹部及安全人員上班外，其餘台中300多名員工均「帶薪休假」，至於何時能重返整理，因檢察官持續調查中，不能隨意進入場，後續待第2階段檢察官對復業有不同指示，或同意能進去整理現場後，會另再做後續安排。

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外界質疑新光三越在氣爆事件後，遲至30小時後才有因應作為，曹美虹強調，事件發生後公司即全力處理善後，包括今早9點在事故中罹難的澳門遊客家屬來台，也全程陪伴給家屬最大支持及支援，另公司兩名罹難同仁也做全力支援及安頓。

曹美虹哽咽提及罹難者的家屬哀痛她都感同身受，昨日因是事發首日，全公司均在處理善後，包括提供傷病者的醫療緊急協助等，並非未處理善後，目前只希望傷者能早日康復，事件令人沈痛，但新光三越該負的責任絕不逃避。

外傳罹難員工因有收到瓦斯外洩消息被指示前去疏散施工工人，曹美虹說，跟她所知的不一樣，但因檢警調查中，無法對外多做說明。

至於未能申請裝修一事，她也指出，針對申請「時間差」，已被台中市府做相當程度的行政處罰，虛心接受配合、面對不完美的事件處理。

另針對台中市長盧秀燕今要求新光三越負社會責任，須成立受害者服務窗口外，更須必須「每天」對外公開說明相關進度，新光三越除第一時間已成立緊急應變小組，全力投入相關善後工作；另設立「新光三越台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，每日10：00 至18：00 由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。

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