美作家控「白狼」助墨西哥毒梟製「芬太尼」 高檢署調查

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂。（資料照）

2025/02/14 17:55

〔記者王定傳／台北報導〕美國保守派作家施威澤（Peter Schweizer）去年發表新書並在接受福斯新聞訪問時指控，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫，協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」，殘害美國人性命；最高檢察署近日接獲民眾提供相關報導後，認有查明必要遂發交高檢署，要求將調查結果陳報最高檢；據了解，高檢署已分他字案進行調查。

福斯新聞去年2月報導，施威澤發表的新作「不義之財：為什麼權貴們對中共殺害美國人視而不見」（Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans），探討「芬太尼」（我國列為第二級管制藥品）危及美國社會的背後脈絡。

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施威澤當時接受福斯新聞採訪時，更點名張安樂及其所屬竹聯幫，主導竹聯幫訓練墨西哥「索諾拉販毒集團」（Sonora Cartel）成為「芬太尼之王」，報導還指，張安樂與中共有密切關係，甚至有中共高官稱他為「老大哥」；但張安樂事後曾接受媒體訪問，否認訓練墨西哥毒梟。

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