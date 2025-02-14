南投基層農會改選 檢察長中寮、水里鄉了解查賄作為

南投縣基層農會農事小組選舉，15日舉行投票，其中水里鄉農會競選較激烈。（資料照）

2025/02/14 17:26

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣基層農會農事小組選舉，明（15日）舉行投票，以中寮及水里兩鄉農會競爭較激烈，台中高分檢察長林錦村連日來偕南投地檢署檢察長郭景東，赴中寮、水里分駐所進行農會選舉查察座談，了解查賄及防止選舉暴力等相關作為。

南投縣府農業處表示，縣府核定13鄉、鎮、市、農會合計應選會員代表數556名、農事小組組長257名，會員代合格表候選人計有606名、農事小組組長合格候選人計有278名，將於上午9時至下午2時，由農會會員投票選出。

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縣府農業處指出，各農會農事小組組長及會員代表選出後，將於2月25、26日召開會員代表大會選出理、監事及出席縣農會會員代表，接續於3月5、6日召開理、監事會議分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。另南投縣農會將於3月18日召開會員代表大會，選出理、監事及出席中華民國農會會員代表，接續於3月26日召開理、監事會議分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

由於中寮及水里兩鄉農會選舉競爭較激烈，台中高分檢察長林錦村連日來偕南投地檢署檢察長郭景東，率選舉查察執行秘書主任檢察官賴政安，前往中寮、水里分駐所及南投縣調查站進行農會選舉查察座談，要求警調持續蒐報情資，運用布雷策略、杜絕金錢、暴力介選。

南投地檢署表示，對於任何妨害選舉的犯罪行為，絕不寬貸，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，檢舉賄選專線為0800024099，且檢舉絕對保密，檢舉獎金最高200萬元。

台中高分檢察長林錦村（中）偕南投地檢署檢察長郭景東（左），前往水里分駐所了解農會選舉查賄相關作為。（南投地檢署提供）

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