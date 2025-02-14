吳龍滿衝進屋當2小孩面殺人 時隔1年半2幼子仍自責害死爸媽

吳龍滿（中）。（資料照）

2025/02/14 17:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕63歲男子吳龍滿疑不滿樓上鄰居羅姓夫婦太吵，竟持刀上樓，在兩名幼子面前殺害其父母，吳男被檢方求處死刑，高雄地院今進行審理程序，被害人子女的外公、外婆和奶奶痛斥吳男迄今不認罪，更心疼8歲大孫子自責沒叫醒爸爸去救媽禡，而6歲小孫子也怪自己為何開門放壞人進來殺爸媽，懇求法官判死刑，讓2個年幼的孫子知道自己沒有做錯事，國家更不會保護壞人。

前年9月15日上午7點多，住在高雄某大樓的吳龍滿，拿著一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲的蔡女正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，一言不發直接砍刺蔡女5刀，蔡女肺、肝等部位致左側大量血胸、左腹部壁臟器外露當場死亡。

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吳男殺完蔡女後，又走到主臥房，看到36歲羅男還躺在床上睡覺，吳再拿刀刺往羅男胸、肩等8處，傷口深入心、肺等部位，導致心包填塞、左右側血胸而當場死亡。吳男殺死羅、蔡夫妻後，未發一語看著被嚇到無法動彈的兩個孩子，再走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇傻不知如何是好，只好趕緊下樓向管理員求救，直呼「我爸爸媽媽被殺了」。

吳男犯案後換裝逃逸，還藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物。落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續經警、偵訊均行使緘默權，檢方認為他犯後旋即騎車逃逸且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意，向法院求處死刑，以維法紀。

吳龍滿殺人案適用國民法官法，但家屬請求不要讓兩個小孫子二度受傷，法官裁准後改為一般審理程序，今天於高雄地院進行審理程序，由於檢辯雙方對於證據方面沒有太多爭執，只針對是否要判吳龍滿死刑展開攻防；被害夫妻的父母也參與審判，外公和奶奶都說，兩個小孫子在案發迄今1年半後，仍在接受心理治療，大孫子好不容易肯走出家門到學校上課，卻在學校被同學霸凌取笑是「孤兒」時，還會自責看到壞人殺媽媽時，沒有叫醒爸爸去救媽禡，而小孫子也怪罪自己為何開門放壞人進來殺爸媽。

長輩們心疼，兩個孫子今年過年時吃櫻桃，櫻桃汁液滴在手上，或是吃麥當勞看到番茄醬，都會想起爸媽身中數刀慘死的畫面，更直言世界上有比「失去子女的父母，同時還要去安慰失去父母的子女」這種更殘忍的事嗎？

法官詢問吳龍滿對檢方求處死刑的看法時，不但怒嗆蔡女父親才是更該死的人，但也嘴硬表示自己沒殺人，還嗆法官：「沒證據就放我走」。 今辯論終結，法官喻知3月10日下午4點宣判，吳龍滿則向法官表示，自己不願出庭聽判決。

外公拿出加工過的網球，稱知道吳龍滿怕吵，特地在椅腳上裝網球隔音。（記者黃佳琳攝）

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