台中新光三越爆炸卻未燃燒？消防局長孫福佑研判瓦斯釀禍

台中新光三越爆炸卻未燃燒，中市消防局長孫福佑研判瓦斯爆炸釀禍，採現場跡證鑑驗中。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/14 16:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越昨氣爆釀4死34傷，各界好奇氣爆猛烈，但事故現場竟未發現火焰燃燒，台中市消防局長孫福佑指出，氣爆通常會伴隨燃燒，昨天現場未見火光，且氣爆不久溫度就降到24度，甚至只有19度，但現場均會有跡證，將採驗了解原因，他仍認為應是瓦斯氣爆，檢調今將二度前往事故現場釐清，會配合全力釐清。

針對台中新光三越爆炸案，各界關切爆炸原因，孫福佑表示，現場氣爆原因由檢方調查中，檢方昨晚偵訊16人，目前還沒有確切答案，檢方今會率同相關人員到場勘驗，與工作人員釐清當時狀況，找出氣爆可能性。

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對於爆炸原因，孫福佑認為應是瓦斯爆炸，但外界好奇事發的12樓究竟有無燃燒情況，孫福佑也說，一般氣爆會伴隨燃燒，但昨日現場沒有看見火光，但內部還是會有相關跡證，將採證檢驗了解，並呈報檢方認定爆炸原因。

孫福佑另指出，昨氣爆後消防員到場雖出動熱顯像儀空拍機，但因氣爆沒多久溫度就下降，熱顯像儀中呈現的主要是在場搜救人員的體溫，據現場同仁反映，裡面最高大概24度，甚至只有19度，顯像儀沒發揮功效。

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