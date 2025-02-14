竹縣府下令 竹瓦公司1週內完成供氣商場表內外管安全特檢

新竹瓦斯公司即日起一週內將完成所供氣的大新竹地區商場表內外管安全特檢。（記者黃美珠攝）

2025/02/14 16:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕有鑑於台中新光三越百貨商場的不幸氣爆意外，新竹縣政府百分之一百持股的新竹瓦斯公司，今天配合副縣長陳見賢會同縣府產發、消防等相關局處視察縣內的竹北遠百店內瓦斯系統管線和消防設備，同時啟動該公司的用氣大戶加強巡查外，即日起1週內完成包含竹市巨城購物中心等該公司供氣的商場表內外管安全特檢。

陳見賢說，今天快中午時，在新竹瓦斯公司、縣府消防局陪同下，縣府相關單位一起視察竹北遠百店內的瓦斯管路、消防設備。

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陳見賢說，竹北遠百的瓦斯系統採用新型的自動監控，這是位於竹市的百貨公司都未必有安裝的。這套自動監控系統，只要有漏氣就會發出警報，且會自動遮斷，可望在必要時確實保障店內員工和消費者的安全，要求竹瓦公司供氣時納入參考和了解。

縣府產發處表示，台中新光三越氣爆案原因初步判斷雖跟管線沒有關係，但他們第一時間分別行文竹瓦和竹北遠百，各自針對用氣大戶，像是商場、工廠等，或是自己店內的瓦斯管線要加強巡檢，特別是竹北遠百在室內裝修時，務必要注意不能破壞維生管線。

竹瓦表示，他們供氣的百貨公司與大型賣場，除了竹北遠百、享平方廣場，還包括位於新竹市的巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣購物中心，所以從今天起，1週內他們將完成前述百貨公司和大型賣場的表內、外管安全特檢，以維護各店店內員工和消費者的安全。

竹瓦強調，這次的特檢有2個檢查重點。首先，針對表外管線是否出現鏽蝕、腐蝕等情形，影響用氣安全。其次，檢測表內管線的遮斷設備是否順利啟動，杜絕瓦斯漏氣情況發生。

縣府消防局也提醒民眾，當聞到瓦斯味時，切忌開燈、開冰箱、開抽油煙機！只要平靜地打開所有的門窗，這樣就不會產生火花，然後再關閉瓦斯管開關，直到瓦斯的氣味完全消散為止。

新竹縣副縣長陳見賢（右）了解竹北遠瓦斯系統中的自動監控機制。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中右）手指著竹北遠百的瓦斯系統所採用的新型自動監控功能，提醒竹瓦公司總經理邱世昌（中左）特別注意位於新竹市的百貨商場等未必都有安裝。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢今天接近中午用餐時間，率隊視察竹北遠百的瓦斯管線和消防設備是否正常。（記者黃美珠攝）

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