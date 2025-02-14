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    南市府稽查新光三越台南新天地 當場抓包未裝設氣體偵測器

    台南市長黃偉哲（左）率相關局處到新光三越台南新天地抽檢公共安全。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）率相關局處到新光三越台南新天地抽檢公共安全。（台南市府提供）

    2025/02/14 16:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台中新光三越氣爆釀災，台南市府啟動跨局處巡查抽檢，今（14日）由市長黃偉哲率隊前往新光三越台南新天地，了解正在整修裝潢的商場櫃位及商場空間施作工程，發現未裝設氣體偵測器，立即要求改善。

    南市勞工局聯合職業安全署南區職業安全衛生中心檢查，經查察後發現現場設備未裝設氣體偵測器，施工現場也未裝設防爆措施，且臨時用電設備未設有漏電斷路器及接地，將依法通知改善。

    黃偉哲表示，公共場所裝修若未經申請就逕自動工即已違法，這次台中百貨公司內部裝修未經申請，「一開門、一開始就已違法」。日後台南轄內若有未經申請就逕自施工、動工，不管是道路或內部裝修，不管有沒有公安事件發生，就直接稽查開罰，不允許偷跑，未來市府各局處也將不定期的針對公共安全、消防安全進行抽查。

    黃偉哲表示，發生這種事情是大家不願意見到的，但如果沒有從中學到教訓跟經驗的話，是更不足取的，因此市府也會更努力做好公共安全。

    因應昨天台中發生氣爆意外，今天巡查還邀集瓦斯供應廠商、公會一起會勘，並進行瓦斯的安全測試，測試結果系統都運作良好。

    今天聯合稽查，工務局詳細查察包括逃生通道及消防通道確實無阻塞情形，防火避難設備符合使用，並督促建物管理單位注意昇降設備維護保養、製作逃生避難動線圖標示於明顯易見處。消防局也檢查百貨公司的消防安全設備的功能是否正常，並持續要求場所加強防火管理，確保在緊急情況下能夠迅速應對。

    工務局強調，針對大型百貨商場的巡查抽檢，稽查時如有發現不符建築法規定，將處建築物所有權人、使用人6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。

    台南市長黃偉哲今日率隊前往新光三越百貨台南新天地，了解商場空間施作工程。 （台南市府提供）

    台南市長黃偉哲今日率隊前往新光三越百貨台南新天地，了解商場空間施作工程。 （台南市府提供）

    瓦斯安全測試，系統運作良好。（台南市府提供）

    瓦斯安全測試，系統運作良好。（台南市府提供）

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