台中新光三越氣爆 邱臣遠率隊稽查新竹巨城購物中心公安

因台中新光三越氣爆傷亡之鑑，新竹市代理市長邱臣遠今率隊稽查新竹市巨城購物中心的各項公共安全設備與逃生和防火區劃的啟動情形。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 16:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕台中新光三越氣爆傷亡之鑑，新竹市府今（14）日由代理市長邱臣遠率消防局、都市發展處、產業發展處及新竹瓦斯管理中心，啟動對設有美食街的各大商場與賣場進行公共安全聯合稽查，並到BigCity新竹遠東巨城購物中心4樓美食街，針對消防安全設備、建築物公共安全申報、瓦斯管線安全、逃生避難動線及員工安全教育訓練等項目進行抽查，抽查結果尚符合相關規定。

市府今日聯合稽查針對美食街進行消防安全設備檢查、建築物公共安全申報查核、瓦斯管線安全檢查、逃生避難動線檢視及員工安全教育訓練查核，包括煙道警報響起時，防火區劃閘門是否啟動等，經測試後都有啟動相關狀態。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠說，公共安全是市政工作的重中之重，團隊會持續加強公共場所安全檢查，並宣導相關法規，提升市民公共安全意識。呼籲各營業場所業者，務必落實自主管理，定期檢查各項安全設施，加強員工安全教育訓練，讓市民能安心購物、用餐。

消防局此次稽查重點為消防安全設備檢查，確認現場是否有施工情形，如現場有施工情形，需依法辦理施工中消防防護計畫。消防局指出，公共場所業者應定期檢修消防安全設備，包括美食街區域內所設置的瓦斯漏氣自動警報設備、火警自動警報設備、自動撒水設備、滅火器等，經測試都尚通過抽查。

都發處也針對建築物公共安全申報、防火區劃及燃器設備進行檢查，確認各項申報資料是否完整，並檢查防火區劃內的防火鐵捲門是否正常運作及燃器設備使用環境是否符合規定。都發處已函文竹市各大型商業營業場所，未申請室內裝修許可前不得擅自裝修施工，施工中應嚴加管控施工安全，落實建築物公共安全檢查申報並確保各項安全設備維持正常運作，將加強稽查並嚴格裁處。

產發處提醒，業者應定期委託合格的專業人員進行瓦斯管線檢查，確保管線安全無虞，並加強員工的瓦斯安全教育。新竹瓦斯公司則針對瓦斯管線進行老舊及漏氣檢查，並檢查自動遮斷瓦斯外洩設備是否正常運作。

Big City遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城平時每天、每月、每季，甚至每半年，除按市府規定的公共安全檢查，也會自主檢查，包含瓦斯管理在內，巨城都有按照最新的規定，且有中央的系統來控制瓦斯遮斷，在公安的把關上絕對做到最好。

因台中新光三越氣爆傷亡之鑑，新竹市代理市長邱臣遠今率隊稽查新竹市巨城購物中心的美食街進行公共安全設備與逃生和防火區劃的啟動情形。（記者洪美秀攝）

因台中新光三越氣爆傷亡之鑑，新竹市代理市長邱臣遠今率隊稽查新竹市巨城購物中心的美食街進行公共安全設備，同時也針對賣場內施工有無申請進行了解。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法