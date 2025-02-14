台中高鐵特區店面「開小門、設暗道」 德州撲克賭場吸引中彰投賭客

烏日警方掃蕩德州撲克賭場。（讀者提供）

2025/02/14 16:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵特區以高鐵站為核心發展，警方查出周遭公路交通迅速通往台中、南投及彰化地區，伍姓男嫌在區內鐵皮屋透天店面2樓設置德州撲克職業賭場，專案人員突破暗道逮捕12名賭客及幹部，查扣抽頭現金22萬9300元，美女荷官穿著火辣，依賭博等相關罪嫌送辦。

烏日警分局今天表示，伍嫌（31歲）利用特區交通便捷易逃竄特性，在鐵皮屋透天店面「開小門、設暗道」，吸引中彰投地區賭客開車往返聚賭，警方於蛇年春節前獲報，8日凌晨持搜索票破門逮捕伍嫌、會計、荷官、員工及賭客共12人，賭客豪賭德州撲克查扣抽頭金籌碼4萬點、閒家籌碼131萬8000點，換算兌換籌碼約台幣3千萬元。

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查緝行動報請台中地檢署檢察官指揮，賭場外設置重重監視器，並有專人24小時查看過濾賭客，把關嚴格，由於因賭客於深夜時段進出，警方掌握往來人車複雜時機一舉破獲。

烏日警偵查隊長林宏霖表示，美女荷官穿著低胸火辣裝扮，營造歐美高級賭場氛圍，9名賭客因人贓俱獲坦承聚賭，警訊後將伍嫌依刑法賭博罪嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處9千元以下罰鍰。

賭場需從停車場旁小門（箭頭）進入2樓。（讀者提供）

專案人員查扣賭場抽頭現金22萬9300元。（讀者提供）

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