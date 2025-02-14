為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中高鐵特區店面「開小門、設暗道」 德州撲克賭場吸引中彰投賭客

    烏日警方掃蕩德州撲克賭場。（讀者提供）

    烏日警方掃蕩德州撲克賭場。（讀者提供）

    2025/02/14 16:02

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵特區以高鐵站為核心發展，警方查出周遭公路交通迅速通往台中、南投及彰化地區，伍姓男嫌在區內鐵皮屋透天店面2樓設置德州撲克職業賭場，專案人員突破暗道逮捕12名賭客及幹部，查扣抽頭現金22萬9300元，美女荷官穿著火辣，依賭博等相關罪嫌送辦。

    烏日警分局今天表示，伍嫌（31歲）利用特區交通便捷易逃竄特性，在鐵皮屋透天店面「開小門、設暗道」，吸引中彰投地區賭客開車往返聚賭，警方於蛇年春節前獲報，8日凌晨持搜索票破門逮捕伍嫌、會計、荷官、員工及賭客共12人，賭客豪賭德州撲克查扣抽頭金籌碼4萬點、閒家籌碼131萬8000點，換算兌換籌碼約台幣3千萬元。

    查緝行動報請台中地檢署檢察官指揮，賭場外設置重重監視器，並有專人24小時查看過濾賭客，把關嚴格，由於因賭客於深夜時段進出，警方掌握往來人車複雜時機一舉破獲。

    烏日警偵查隊長林宏霖表示，美女荷官穿著低胸火辣裝扮，營造歐美高級賭場氛圍，9名賭客因人贓俱獲坦承聚賭，警訊後將伍嫌依刑法賭博罪嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處9千元以下罰鍰。

    賭場需從停車場旁小門（箭頭）進入2樓。（讀者提供）

    賭場需從停車場旁小門（箭頭）進入2樓。（讀者提供）

    專案人員查扣賭場抽頭現金22萬9300元。（讀者提供）

    專案人員查扣賭場抽頭現金22萬9300元。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播