與詐團勾結盜領上億遺產 律師蔡鴻燊延押2個月

律師蔡鴻燊。（資料照）

2025/02/14 15:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市某不動產公司實際負責人蔡尚岳得知許多無親屬死者的遺產未被領取，竟組成詐騙集團，勾結律師蔡鴻燊、新北市永和區永樂里國民黨籍里長許政鎧、警員駱勁達等人偽造遺囑，盜領多筆動產與不動產，詐取1億4千萬多元；蔡鴻燊去年11月21日羈押在案，蔡尚岳則因另案在監服刑，台北地方法院日前裁定，蔡鴻燊犯罪嫌疑重大，所犯為重罪，認有逃亡之虞，從今年2月21日起延押2個月。

蔡尚岳會先篩選出獨居老人死亡多年無人繼承遺產個案，如無繼承人或繼承人長住國外未返國者，即編排劇本由集團成員、里長等充作「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色，佯為被繼承人生前身體羸弱無法親自撰寫遺囑。

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蔡鴻燊以民間公證人身分，於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，再持向相關稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產至「受遺贈人」名下；蔡尚岳於「受遺贈人」順利成為遺產所有權人後，即指示變價，與「有功人員」朋分不法所得，交付蔡鴻燊與公定認證費用顯不相當的大額賄款。

台北地院裁定，蔡鴻燊因違反貪污治罪條例等案件，其犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，認有逃亡之虞，具羈押必要，依《刑事訴訟法》第101條第1項第1款、第3款規定，自去年11月起羈押在案，並自今年2月21日起延長羈押兩個月。

台北地院表示，蔡鴻燊否認犯行，但根據與他人對話紀錄、佣金分配筆記等證據存卷可憑，足認所涉《貪污治罪條例》之公務員違背職務行為期約或收受賄賂等罪，犯罪嫌疑重大，且檢察官認其獲得報酬甚鉅，倘若經法院認定有罪，重刑可期，民事上可能衍生高額賠償責任，顯有高度逃亡之動機及可能性，有繼續羈押之必要。

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