婦人市場購物皮夾遭竊 菜鳥警一小時逮獲女扒手

新北市蔡姓婦人在市場遭扒走皮夾，中港派出所菜鳥警林仲哲（左），一小時逮獲嫌犯人贓俱獲，蔡女當面感謝林員。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/14 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊蔡姓婦人今到市場購物，挑好衣服要結帳，發現口袋中的皮夾不翼而飛，驚覺遭竊報案，新莊警方到場，菜鳥警員林仲哲根據監視器，發現穿黑外套、長髮、戴眼鏡婦人涉案，一小時內在市場找到四處尋找目標的張姓女扒手，起出皮夾及一千元贓款，人贓俱獲，將續追女扒手犯行。

新莊區65歲蔡姓婦人今天上午到宏泰市場買菜，經過一攤衣物攤，她停下挑選，期間多名婦人也經過挑選；當蔡女要結帳時，赫見皮夾不見，她找遍隨身袋都沒發現，透過店家報案。

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中港所獲報，員警到場，研判一名長髮婦人涉嫌，過濾監視器，研判市場人潮眾多，認為女扒手應還在附近，連忙暗中找尋，果然在市場一隅找到64歲張姓女子；警方逮捕張嫌，在她側背包內發現蔡婦長夾、及1000元，但張嫌否認犯案，警方出具監視器拍下張嫌犯案畫面，張嫌才承認犯案。

張嫌辯稱，她見蔡女挑選衣服，趁其不注意之時，伸手摸走蔡婦口袋裡紅色長夾。

警方表示，破案警員林仲哲警專41期畢業，從警僅5個月，短時間找回蔡婦皮夾；林員謙稱所內學長協助、分工合作，迅速找回蔡婦皮夾。蔡婦對遭竊財物迅速失而復得，也連聲感謝警方。

新北市蔡姓婦人在市場遭扒走皮夾，中港派出所菜鳥警林仲哲過濾監視器，發現涉案婦人摸走蔡婦皮夾（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓婦人在市場遭扒走皮夾，中港所員警查出，涉案婦人仍在市場內遊蕩，尋找犯案目標。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓婦人在市場遭扒走皮夾，中港所員警查出，涉案婦人仍在市場內遊蕩，尋找犯案目標。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蔡姓婦人在市場遭扒走皮夾，中港派出所菜鳥警林仲哲根據涉案婦人長髮、黑外套、戴眼鏡等特徵（見圖），一小時逮獲嫌犯人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

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