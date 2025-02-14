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    遊戲直播主設製毒工廠兼傳授P2P製安毒手法 被警搗破送辦

    警方查扣安毒415.5公克，以及四級毒品苯基丙酮、大量化學原料與加熱器等大批製毒工具等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣安毒415.5公克，以及四級毒品苯基丙酮、大量化學原料與加熱器等大批製毒工具等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2025/02/14 15:40

    〔記者邱俊福／台北報導〕在抖音擁有近40萬粉絲的遊戲直播主王少東，涉嫌在嘉義縣中埔鄉的租屋處設置製毒工廠，透過蝦皮網路購物平台自稱「王教授」販售合法化學原料牟利，並以製成的安非他命毒品展示給買家觀看，無償私下傳授罕見的P2P製安毒手法。刑事局偵三大隊第一隊去年底循線搗破該製毒工廠，依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，34歲王男，對化學有興趣，平時暱稱「逸凡」在抖音經營遊戲直播，去年初觀看美國影集「絕命毒師」後，獲知有P2P製作安毒合成法，便從暗網與網路搜尋相關製毒論文方式，自學摸索技術，隨後於中國「淘寶」平台購得製毒所需化學原料，在承租的套房內以P2P合成法，將合法化學原料合成安毒先驅原料，成功製造出安毒成品。

    王男為牟利，「淘寶」平台購得相關製毒合法化學原料，再以3、4倍價格，於蝦皮平台自稱「王教授」販售這些化學原料，想要製毒的買家，遇到製毒問題，便會私下詢問王男，王男也會將製成的安毒成品展示給買家觀看，證明自己確實有能力製毒；王男到案後則表達僅是單純指導、交流。

    警方表示，「P2P安毒合成法」為以苯甲醛製造第四級毒品苯基丙酮（P2P），再進而製造第二級毒品安非他命，成本及時間僅傳統麻黃素提煉安毒、紅麟還原法等製程一半左右，且過程不會產生惡臭氣味，製程相對短且產量大，對治安危害甚大。

    警方是於追查一宗喪屍菸彈案件時，查知王男有傳授製毒技術，去年11月15日逮捕王男，並搗破其製毒工廠，查扣安毒415.5公克，以及四級毒品苯基丙酮、大量化學原料與加熱器等大批製毒工具等贓證物，移送嘉義地檢署偵辦。

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