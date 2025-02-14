台西鄉長李文來涉違法掩埋廢棄物 派出所長及員警竟洩密湮滅證據

無黨籍台西鄉長李文來涉嫌將自家土地提供給工程行回填廢棄物，被雲林地檢署依違反廢棄物清理法起訴。（雲林地檢署提供）

2025/02/14 14:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕無黨籍台西鄉長李文來涉嫌將自家土地提供給業者傾倒掩埋廢棄物，雲林地檢署獲報偵辦，過程中派出所陳姓所長及林姓員警竟涉嫌洩密及隱匿證據，檢方今（14）日偵查終結依違反廢棄物清理法起訴李文來夫妻等8人，另陳姓所長依洩密罪嫌、林姓員警依犯行使不實公文書及隱匿證據等罪嫌起訴。

雲林地檢署指出，李文來（55歲）在去年3月將他繼承的2塊土地贈與給妻子侯女，隨後以侯女的名義委託代辦業者向雲林縣府農業處取得農業用地作畜牧設施容許，並在同年12月向台西公所申請興建養雞場，公所依規定發給建照執照，並同意開工。

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沒想到李文來明知蓋雞舍無需購入土方，卻某家工程行陳姓負責人簽訂填立土方合約書，再由陳男聯絡期下所屬公司司機，從今年1月1日起至1月8日被查獲時，載運多車砂石廠的污泥及其他廢棄物前往雞舍預地定掩埋。

檢方指出，雲林地檢署檢察官莊珂惠接獲線報，1月8日率司法警察前往勘查，當場查獲一輛傾倒完要離開的砂石車，隨即又查獲宋男在開挖坑洞要提供其他砂石車傾倒廢土，當場查扣相關證物，並指揮台西分局偵查隊及派出所員警到場處理後續及逮捕現行犯、扣案物品登錄等。

檢方偵辦過程，發現台西分局林姓員警竟讓宋男打電話告知被查獲、物品被查扣情事，且事後將查扣的24張廢棄物下料單，隱藏其中20張，只交出4張給檢方。

另李文來知道掩埋廢土事情被查獲在8月下午3點多前往派出所詢問相關過程，陳姓所長明知李文來是該地主侯女的先生，竟在派出所內將案件查口車輛數、員到為何到場、環保局稽查結果、相關當事人受強制處分等內容全部告知，也把蒐證照片、稽查紀錄都給李文來查看。

李文來今受訪表示，台西地區地層下陷嚴重，自家農地欲興建雞舍，但排水溝明顯高於農地，為有利排水才購買土方回填，且土方目測相當乾淨，連一塊磚塊都沒看見，業者也有提供土方來源單據，已由律師蒐集證據自清。

台西鄉長李文來被雲林地檢署依違法廢棄物清理法起訴。（擷圖自台西鄉公所網站）

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