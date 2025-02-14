婚紗公司積欠4500萬營業稅與罰款 負責人差點被管收急繳納

楊姓男子繳納現金給法務部行政執行署桃園分署。（桃園分署提供）

2025/02/14 14:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1間婚紗公司積欠2010年營業稅及罰款約4500萬元，法務部行政執行署桃園分署13日通知公司負責人楊姓男子接受訊問後，準備因「顯有履行義務之可能，故不履行」與「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，將他管收，他才趕忙向親友求援，迅速湊出200萬元繳納並同意辦理分期繳納。

該婚紗公司在桃園區經營超過10年，因漏開發票逃漏稅，被財政部北區國稅局桃園分局於2015年移送行政執行署桃園分署執行，卻仍欠繳4500萬元，桃園分署調查，婚紗公司負責人楊男在國稅局開始調查之後，以變更負責人、解散公司、另行成立經營相同業務的公司、移轉大額資金至楊男個人帳戶名下、出售婚紗禮服給第3人等隱匿處分財產之手段，規避繳納稅捐的義務。

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桃園分署13日通知楊男到場接受行政執行官訊問，卻仍矢口否認有隱匿處分財產的行為與意圖，當行政執行官決定將他予以管收，並依法要將他暫予留置時，楊男才驚覺大事不妙，緊急向親友求援。

楊男同意分期繳納，並找親友送來200萬元現金，作為第一期款項，至於後續餘款，他將分為55期分期繳納，也已提供擔保，桃園分署才於13日傍晚將他釋放，桃園分署呼籲，民眾接到稅捐、罰鍰或勞健保繳款書後，務必於期限內繳清，以免財產遭執行。而對於拒不繳納且有脫產行為的義務人，桃園分署當依法強力執行，必要時將予以限制出境、向法院聲請拘提或管收。

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