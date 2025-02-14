竹市香山矽膠鐵皮工廠火警 須留意空品、交通

新竹市南港街一處矽膠鐵皮工廠今天近午起火，幸無人受困，但火勢猛烈，現場也有化學藥品。（記者洪美秀翻攝）

2025/02/14 14:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區南港街1處矽膠鐵皮工廠，今天（14日）上午11點多傳出火警，只見濃煙不斷從鐵皮屋頂中竄出，火勢猛烈，竹市消防局獲報後派出多輛消防車趕抵現場搶救，發現現場疑似為存放化學物質鐵皮工廠起火，所幸現場無人受困，消防人員以外部做水線周界防護，防止延燒，詳細起火原因有待調查釐清。

新竹市代理市長邱臣遠獲報後也到現場關心救災進度，並指示相關單位全力支援，確保消防人員及周邊民眾安全，同時提醒附近民眾注意空氣品質，務必緊閉門窗。加上火勢影響交通，佔用一個車道，也要求警方加強交通管制，以維護人車通行安全。

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消防局表示，上午11點多接獲民眾報案，指南港街1處鐵皮屋燃燒，有煙有火，立刻派出警消45名、各式救災車輛18輛趕抵，消防人員發現為現場鐵皮工廠建築，幸好經清查無人員受困。據了解，起火的矽膠製品公司，主要生產應用於車用、醫療及電子等產業的矽膠產品。

不過，由於現場存放疑似存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員不敢大意，為使用泡沫跟乾粉滅火，加派埔頂車組前往及支援，並通知毒化災應變隊、重機具廠商到場協助，目前正以外部做水線周界防護，防止延燒，至於詳細起火原因有待調查釐清。

消防局表示，起火地點為通用矽酮股份有限公司，廠內存放甲苯、異丙醇等化學物質，導致初期火勢猛烈。消防人員抵達後，立即採取侷限火勢戰術，全力控制延燒範圍。考量現場化學物質存放情況，消防人員不敢大意，除佈署水線、出動消防機器人，並緊急加派埔頂分隊運送泡沫原液與乾粉滅火劑，並請苗栗縣消防局支援一輛消防車，並通知毒化災應變隊及重機具廠商到場協助，共同投入救災行動。

新竹市南港街一處矽膠鐵皮工廠今天近午起火，幸無人受困，但火勢猛烈，現場也有化學藥品。（記者洪美秀翻攝）

新竹市南港街一處矽膠鐵皮工廠今天近午起火，幸無人受困，但火勢猛烈，現場也有化學藥品。（記者洪美秀翻攝）

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