為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆 影像「沒火光、焦黑」引網熱議

    一名網友分享，正常氣爆會有炭燒痕跡，但看完新光氣爆相關影像後「坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，感到疑惑之下至社群平台詢問，PO文曝光引發熱烈討論。（資料照）

    一名網友分享，正常氣爆會有炭燒痕跡，但看完新光氣爆相關影像後「坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，感到疑惑之下至社群平台詢問，PO文曝光引發熱烈討論。（資料照）

    2025/02/14 15:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越昨上午發生大爆炸，釀4死34傷。台中市府消防局研判是瓦斯（天然氣）爆炸，但欣中天然氣公司否認與他們有關。一名網友分享，正常氣爆會有炭燒痕跡，但看完新光氣爆相關影像後「坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，感到疑惑之下至社群平台詢問，PO文曝光引發熱烈討論。

    這名網友昨於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及看過正常氣爆都帶有碳燒的痕跡，不過查找新光三越附近路上拍攝的畫面，發現噴出去沒有火光、煙塵也不多，坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑，他好奇詢問「有沒有可能是大型的5馬的那種空壓機爆了才這樣嗎？！這個特殊現象大家怎麼看？」

    PO文曝光後，大量鄉民紛紛留言表達看不看法，有人說「乙炔瞬間會有，所以不是有工人燒傷？」、「空壓機不會爆成這樣好嗎」、「瓦斯濃度高的地方應該距離牆一段距離，但爆炸還是把牆噴飛，看內部監視器就知道」、「個人猜測，拆除切割的火花，焊接的火花這是很容易輕忽的地方，有些工地意外都火花」。

    據了解，台中地檢署昨指派6名檢察官偵查，偵訊時現場工人說，爆炸前聞到瓦斯味，但欣中天然氣公司強調，現場天然氣管路與塞頭都完整，激光器檢驗亦無外洩，此意外與天然氣無關，爆炸原因尚待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播