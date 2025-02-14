台中新光三越氣爆 影像「沒火光、焦黑」引網熱議

一名網友分享，正常氣爆會有炭燒痕跡，但看完新光氣爆相關影像後「坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，感到疑惑之下至社群平台詢問，PO文曝光引發熱烈討論。（資料照）

2025/02/14 15:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越昨上午發生大爆炸，釀4死34傷。台中市府消防局研判是瓦斯（天然氣）爆炸，但欣中天然氣公司否認與他們有關。一名網友分享，正常氣爆會有炭燒痕跡，但看完新光氣爆相關影像後「坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，感到疑惑之下至社群平台詢問，PO文曝光引發熱烈討論。

這名網友昨於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及看過正常氣爆都帶有碳燒的痕跡，不過查找新光三越附近路上拍攝的畫面，發現噴出去沒有火光、煙塵也不多，坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑，他好奇詢問「有沒有可能是大型的5馬的那種空壓機爆了才這樣嗎？！這個特殊現象大家怎麼看？」

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PO文曝光後，大量鄉民紛紛留言表達看不看法，有人說「乙炔瞬間會有，所以不是有工人燒傷？」、「空壓機不會爆成這樣好嗎」、「瓦斯濃度高的地方應該距離牆一段距離，但爆炸還是把牆噴飛，看內部監視器就知道」、「個人猜測，拆除切割的火花，焊接的火花這是很容易輕忽的地方，有些工地意外都火花」。

據了解，台中地檢署昨指派6名檢察官偵查，偵訊時現場工人說，爆炸前聞到瓦斯味，但欣中天然氣公司強調，現場天然氣管路與塞頭都完整，激光器檢驗亦無外洩，此意外與天然氣無關，爆炸原因尚待釐清。

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