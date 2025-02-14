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    首頁　>　社會

    水泥車南投產業道路墜谷 駕駛多處受傷送醫救治

    救援人員著吊帶垂降，再由其他人員拖拉繩索往上拉。（南投縣消防局提供）

    救援人員著吊帶垂降，再由其他人員拖拉繩索往上拉。（南投縣消防局提供）

    2025/02/14 14:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕1部預拌水泥車上午行經南投縣仁愛鄉馬赫坡產業道路，突然失控墜落山谷，駕駛摔出車外，仁愛消防等救援人員趕至，因該路段狹窄，道路泥濘，消防人員著吊帶及攜帶繩索裝備進行垂降，將受傷的駕駛搬運至路面送醫，該名駕駛身體多處擦挫傷、左臉臉頰撕裂傷、右腳踝骨折，已送醫救治。

    該起預拌水泥車墜落馬赫坡產業道路山谷意外，發生在上午8時許，該路段因連日下雨非常泥濘，水泥車駕駛失控墜落20公尺深的山谷，仁愛消防分隊出動3車7人，攜帶繩索裝備及破壞器材趕赴現場，消防局同步調派中心碑、埔里分隊分隊，以及神鷹搜救隊支援人車加入搜救工作。

    消防搜救人員先以仁愛勤務車做為架設固定點，再由兩名搜救人員擔任攻擊手，著吊帶及攜帶繩索裝備進行垂降，上午近9時接觸到摔出車外的水泥車駕駛。

    該名駕駛意識清楚，身體多處擦挫傷、左臉臉頰有撕裂傷、右腳踝骨折，搜救人員先固定患者，再配合繩索拖拉系統，將患者往路面上搬運，花了近半小時時間，才將傷者運送至路面，交由救護人員，進行二次理學檢查及生命徵象評估，並包紮止血後，由仁愛消防分隊救護車送埔里榮民醫院救治。

    預拌水泥車墜落在馬赫坡產業道路的山谷下方。（南投縣消防局提供）

    預拌水泥車墜落在馬赫坡產業道路的山谷下方。（南投縣消防局提供）

    搜救人員合力將傷者抬上路面。（南投縣消防局提供）

    搜救人員合力將傷者抬上路面。（南投縣消防局提供）

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