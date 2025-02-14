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    台中新光三越罹難員工家屬招魂 董事長吳東昇低調現身

    台中新光三越氣爆案造成4死34傷悲劇，事發隔日仍有大批廢棄物等待清運。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越氣爆案造成4死34傷悲劇，事發隔日仍有大批廢棄物等待清運。（記者廖耀東攝）

    2025/02/14 14:10

    〔記者黃旭磊／台中報導〕新光三越台中中港店13日發生嚴重爆炸事件，台中市府查出肇因在12樓違法施工區域，在門口張貼公告勒令停業1個月，而疑似罹難男員工家屬上午經禮儀業者協助，從後門上樓招魂，新光三越董事長吳東昇也在13日下午從後門進店3小時後離開，不少員工返回店內拿回私人物品，對於是否上班感到茫然。

    新光三越中港店臨台灣大道玻璃及招牌散落物，今天上午由市府派員清除，數十名員工從後門停車場上電梯拿回私人物品，疑似罹難男員工家屬中午11時半許，經禮儀業者撐黑傘協助上樓招魂，由於新光三越24歲林姓女樓管、34歲陳姓資深男樓管相繼喪生於11樓至12樓樓梯間及安全梯處，家屬痛不欲生返回災難樓層。

    新光三越董事長吳東昇13日低調現身後門，吳東昇著口罩、穿米色西裝外套，面色凝重轉頭避開鏡頭，並未回答「有掌握狀況」等相關問題。

    新光三越表示，2名樓管事發時正在執行平日巡視工作，非監督施工，對於遇難感到相當沉痛。

    台中新光三越氣爆，事發隔日仍有大批廢棄物等待清運。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越氣爆，事發隔日仍有大批廢棄物等待清運。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店罹難員工家屬（白外套），返回罹難樓層招魂。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店罹難員工家屬（白外套），返回罹難樓層招魂。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店門口張貼停業公告。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店門口張貼停業公告。（記者廖耀東攝）

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