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    台中新光三越氣爆因瓦斯或粉塵？熱顯像儀畫面曝光

    熱顯像儀搭配空拍機搜索時，出現「紅色」顯影。（消防局提供）

    熱顯像儀搭配空拍機搜索時，出現「紅色」顯影。（消防局提供）

    2025/02/14 14:03

    〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越昨（13）日嚴重氣爆，釀4死34輕重傷，消防局出動空拍機，透過熱顯像儀查看搜索時出現「紅色」顯影，引發氣爆是否因瓦斯或粉塵衍生熱源疑問，對此，消防局今天說，這些紅色顯影是同仁當時在12樓內部進行搜救時的體溫，確實氣爆原因有待進一步調查釐清。

    台中新光三越13日上午11時33分發生嚴重氣爆，強烈爆炸威力導致建築物外牆破裂，碎片四散，現場一片狼藉。這起災難造成4人死亡、34人輕重傷，消防局接獲報案後迅速前往救援，並於下午1時許出動空拍機與熱顯像儀進行現場勘查，以確認事發樓層內部是否仍有高溫或火源，適不適合進入救災，確保消防員救援時的安全性。

    熱顯像儀畫面顯示高樓層有多處「紅色」顯影，但經查後證實，這些熱源來自搜救消防員的體溫，而非潛在火源或受困者，消防局進一步補充，熱顯像儀搭配空拍機的主要功能是進行空中熱成像監測，在災害中可從建築物外部搜尋明顯火源，也能從煙霧或瓦礫中捕捉人體發出的熱能。

    除協助救援隊伍快速定位被困者的位置，縮短搶救時間，也能幫助救援人員在惡劣的視覺條件下進行操作，保證行動的效率與安全，此次氣爆災害中並未發現明顯熱源及受困人員，現場照明亦算充足，也就是說，災害現場應用熱顯像儀結合空拍機，可提高監測及救援效率。

    消防局說，這些紅色顯影是同仁當時在12樓內部進行搜救時的體溫。（消防局提供）

    消防局說，這些紅色顯影是同仁當時在12樓內部進行搜救時的體溫。（消防局提供）

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