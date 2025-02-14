辱11歲女童「拖油瓶」 女碩士被判罰8000元

蔡姓婦人因口角爭執，當眾辱罵11歲女童「拖油瓶」，女童母親提告。法院認定蔡婦言論已構成公然侮辱罪，判罰8000元，可易服勞役，全案仍可上訴。（記者王捷攝）

2025/02/14 14:27

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓女碩士因與劉姓鄰居糾紛，辱罵鄰居11歲女兒「拖油瓶」，遭劉女提告。台南地方法院依兒童及少年福利與權益保障法，故意對兒童犯公然侮辱罪，判蔡婦罰8000元。

蔡婦與被害女童的母親劉女是鄰居，兩家先前就有矛盾發生口角，去年6月間下午，蔡婦的妹妹與劉家口角，並拿出手機錄影，蔡婦聞聲出來勸架，連續對著女童數次罵拖油瓶，女童繼父質問蔡女：「對小孩說拖油瓶要幹嘛？」蔡女卻當場回嗆，並數次指著女童方向辱罵「拖油瓶」，引發衝突。

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「拖油瓶」這一詞在社會上帶有貶抑意味，通常用來指稱繼子女為累贅。法院認為，女童並未參與爭執，蔡女卻刻意針對她，言語已超出一般人可接受範圍，且可能對女童心理及社會評價造成負面影響。女童事後向警方表示，自己對這句話感到生氣、不開心，也因此不敢再帶同學回家。

蔡女到案後否認有針對女童辱罵，辯稱只是對著院子說「拖油瓶」，未指向特定對象。但法官審閱監視器畫面及相關證詞，發現她明確朝女童方向說話，且對方當場反擊「那你拖拉機啦」，足證當時發言具有針對性，並非無心之失，因此不採信其辯詞。

法院審酌，蔡女具有碩士學歷，但未理性處理糾紛，反而當眾出言羞辱年幼無辜的孩子，影響其心理發展，且事發後未與對方和解、亦無悔意，因此判處罰金8000元，可易服勞役。全案仍可上訴。

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