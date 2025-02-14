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    台中新光三越氣爆傷亡慘 盧秀燕要求新光三越每天對外說明

    台中新光三越爆炸傷亡數增，盧秀燕重話要求新光三越每天對外說明。（記者蘇孟娟攝）

    台中新光三越爆炸傷亡數增，盧秀燕重話要求新光三越每天對外說明。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/14 13:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀國內百貨史上最嚴重公安事故，遭台中市政府勒令無限期停業中，台中市長盧秀燕指出，因陸續有傷者就醫，目前統計除造成4死外，傷者增到34人，盧秀燕今重話要求新光三越除須成立受害者服務窗口外，更促必須「每天」對外公開說明相關進度，「不能自己悶著頭幹、不是大型企業善盡社會責任的態度」。

    台中新光三越昨發生爆炸造成嚴重傷亡，新光三越包括總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等，第一時間趕到台中了解，並承諾針對罹難者提供100萬慰問金，另傷者也提供10萬慰問金。

    但盧秀燕指出，市府已接獲很多受害者說爆炸發生時急著逃生，但已購買的物品來不及拿，不知如何跟新光三越連絡，也有員工櫃姊憂未來生計勞動權益，但不知如何爭取。

    盧秀燕臉色凝重指出，新光三越雖然已有撫卸案提供百萬給罹難者，傷者10萬慰問金，但不少傷者受重傷，10萬是否足夠支付後續醫療，新光三越如何處理均有必要向傷亡者交代。

    盧秀燕更對新光三越提出兩大要求，即日起成立受害者服務窗口，並公布連絡方式及主責人員；此外，更要求新光三越必須每天露面向社會大眾說明處理進度及事宜，包括若有民眾反映買了東西來不及拿或何時能進入取物、廠商未來如何搬貨等。

    盧秀燕說，這麼重大事件發生，社會大眾有太多想詢問事宜，「我們也有很多想問的事宜」，新光三越必須每天出面對外說明，「不能自己悶著頭幹，大家都不知在幹什麼」、「不是大型企業善盡主會責任的態度」，必須每天出面說明受理情況。

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