殺人魔弟弟通緝逃亡落網！驚訝大嫂被殺 與張介宗同關看守所

碎屍殺人魔的通緝犯弟張文宗落網稱不知大哥病故，2人同被關高雄看守所。（民眾提供）

2025/02/14 12:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案主嫌張介宗的胞弟張文宗，因販毒判刑17年逃亡被通緝，刑警大隊昨（13）日將他緝捕到案，他表示2年前就離開前鎮區台鋁公寓，不知道大哥於去年5月過世，看到新聞報導才知三哥（張介宗）涉殺害大嫂，也感到很訝異。

據了解，張文宗自2011年就住在台鋁公寓，大哥和大嫂當時早已搬至楠梓住處，因三哥張介宗經常到全台工地吊裝工作，偶爾回到高雄台鋁公寓，期間大嫂和三哥嫂叔間會為房產爭執，但2年前被發布通緝後，他因不想入獄被關，搬離公寓四處逃亡，不清楚後續情況。

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張文宗說，三哥張介宗話少、沈默，在家頂多問一下對方工作情況，也無太多交集或話題，他後來被通緝，躲到距離台鋁公寓700公尺附近的老舊平房，逃亡2年期間不知大哥過世，沒有人告訴他，看到媒體報導才知大哥病故，三哥涉殺人分屍被逮。

據悉，張介宗、張文宗兄弟前後進到高雄看守所，張介宗目前仍羈押禁見，關在看守所獨立房，檢警認為兄弟2人不會碰面，沒有串證的可能，將查證胞弟張文宗的說詞。

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