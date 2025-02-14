氣爆釀4死34傷 新光三越道歉：承擔責任絕不逃避

氣爆釀4死34傷，新光三越今道歉，強調「承擔絕不逃避」。（圖：市府提供）

2025/02/14 12:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越爆炸釀國內百貨史上最嚴重公安事故，共有4死34傷，被台中市政府勒令無限期停業，新光三越今午發表聲明，對社會大眾表示歉意，並強調「應承擔的責任絕不逃避」，除配合調查外，已成立長期的專案應變小組，協助傷亡者家屬或員工、廠商等現場需求。

此外，不少員工關切停業期間薪資問題，新光三越指出，台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作；針對員工的工作權益，將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權益和薪資不受影響；受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

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新光三越今午特地發表聲明指出，昨（13日）在新光三越台中中港店發生意外事件，其所造成的人員傷亡，感到無比的震驚與心痛，向社會大眾表達歉意，並感謝政府相關單位及社會各界的全力協助，特別是台中市政府與警消相關單位的救人救災協助。

新光三越表示，目前已在第一時間現場成立長期的專案應變小組，協助包括員工、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援，另也包含專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪及照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建計劃的專業人員。

新光三越強調，整起意外事件，對於「人」的各項善後將是第一優先要務，並承諾負起所有該承擔的責任，公司正全力處理，並與政府相關單位密切配合。

新光三越指出，事件發生當下，新光三越以同仁與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消外，同時積極配合搶救工作，第一時間全力搜救、救災，盡力降低人員傷亡，另總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管第一時間也前往現場，承諾以「人」的照顧善後為第一優先，對罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，隨即趕赴5家醫院探視25位傷者並提供慰問金。

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