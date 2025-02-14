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    台中新光三越氣爆悲劇後 高市啟動14家百貨美食街公安大巡檢

    高市府稽查'新光三越三多店，進行消防測試。（記者李惠洲攝）

    高市府稽查'新光三越三多店，進行消防測試。（記者李惠洲攝）

    2025/02/14 12:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台中新光三越氣爆造成4死悲劇，高市府今天（14）啟動14家百貨公司美食街公安大巡檢，上午初步發現新光三越三多店的管制閘門妨礙逃生動線，已要求業者改善，其餘的消防測試則都正常。

    昨天台中新光三越氣爆發生後，高雄市消防局先針對全市10家百貨進行安檢，初步發現一些小缺失，包括管線閥門開關鬆脫，逃生通道雜物阻塞，都已開立行政指導單，要求立即改善。

    高市府今天再度大陣仗進行聯合稽查，包括工務局、消防局、勞工局、經發局、欣高瓦斯及建築師公會，針對14家百貨公司美食街進行聯合檢查，上午首站來到新光三越三多店。

    高市工務局長楊欽富指出，今年1月，工務局已針對全市60家百貨、賣場、KTV，進行聯合稽查，其中56家合格，另4家不合格已改善；今天重點是逃生空間與消防安全，尤其是瓦斯管線是否漏氣、逃生梯間是否堆積雜物，對於缺失業者若未改善，可裁處6萬至30萬元罰金，一直罰到改善為止。

    高市消防局長王志平說明，今天將針對百貨公司美食街的瓦斯管線深入檢查，包括瓦斯洩漏探測器要連線百貨中控室，每個櫃位也要設置瓦斯管線遮斷器，同樣要連線百貨中控室；他強調，百貨公司上每年需定期檢查1次以上，也要做消防申報。

    經過初步檢查，率隊的高雄市副市長羅達生表示，此次再度聯合稽查，希望保障民眾在購物消費時的安全；初步發現新光三越三多店的管制閘門妨礙逃生動線，已要求業者改善，至於相關的消防測試、消防閥啟動都正常。他也呼籲百貨業者在整修前，一定要按規定先通報。

    高雄市副市長羅達生（左）率隊，稽查新光三越三多店的美食街廚房。（記者李惠洲攝）

    高雄市副市長羅達生（左）率隊，稽查新光三越三多店的美食街廚房。（記者李惠洲攝）

    瓦斯公司人員檢查相關瓦斯管線。（記者李惠洲攝）

    瓦斯公司人員檢查相關瓦斯管線。（記者李惠洲攝）

    高市啟動14家百貨美食街公安大巡檢。（記者李惠洲攝）

    高市啟動14家百貨美食街公安大巡檢。（記者李惠洲攝）

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