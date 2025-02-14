台中新光三越氣爆4死 侯友宜：新北啟動專案小組、巡查百貨商場天然氣設備

市府經濟發展局說，昨日已請轄內七家天然氣公司派員至商、賣場或美食街等相關場所，檢查整壓遮蔽設備及場域內用氣安全，今日也會再派員加強稽查。（市府提供）

2025/02/14 12:03

〔記者董冠怡／新北報導〕台中新光三越昨天發生氣爆，造成4死30多人受傷，新北市長侯友宜今天視察新莊區新月橋吊索修復工程，聯訪中被問到對於百貨商場安全問題，有無開始稽查與相關因應作為？侯回應，已針對商場、百貨公司大型室內裝修組成專案小組，天然氣公司全部回報，目前設備一切正常。

侯友宜表示，公共安全一定是以最高、最嚴格標準去檢視，昨天台中新光三越氣爆事情一發生，就已針對商場、百貨公司大型室內裝修組成專案小組，並立即啟動，也要求新北市7間天然氣供派員巡查管道設備有無做到位、符合標準，對方回報目前一切正常。

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侯友宜指出，會嚴格落實所有大型商場、百貨公司、人潮眾多的地方室內裝修把關，一定要在專案小組、一定時間內整修、檢測完畢，尤其這段期間，除了要求徹底執行以外，也為台中事件的亡者表達哀悼，希望傷患早日康復。

市府經濟發展局說，昨日已請轄內7家天然氣公司派員至商、賣場或美食街等相關場所，檢查整壓遮蔽設備及場域內用氣安全，今日也會再派員加強稽查，確保民眾安全無虞。

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