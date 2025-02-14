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    小心荷包！台南歸仁警分局公布17處移動測速照相地點

    歸仁警分局加強移動式測速照相的執法，公布17處取締地點。（歸仁警分局提供）

    歸仁警分局加強移動式測速照相的執法，公布17處取締地點。（歸仁警分局提供）

    2025/02/14 11:46

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕為維護用路人的安全，降低交通事故的發生，台南歸仁警分局今天發佈最新的移動式測速照相取締地點，共有17處，涵蓋了轄內4個行政區，公告周知，提醒車輛駕駛，並展現強力執法的決心。

    最新公布的移動測速照相地點，包括仁德區7處、歸仁區6處、關廟區3處與龍崎區1處，為該分局轄內易超速、易肇事，以及民眾危險反映等路段，希望透過執法，達到嚇阻效果，減少交通意外的發生。

    歸仁分局強調，執行時會有取締告示標誌，提醒用路人注意，務必遵照速限規定行駛，以策安全，也避免傷了荷包。

    歸仁分局轄區為一般所稱的「南關線」，道路四通八達，往來車輛頻繁，經分析嚴重交通事故與行駛速度有關，因此希望藉由強力執法，降低車禍的危害。

    歸仁警方統計，執行移動式測速執法後，去年A1類交通事故發生14件，較前年少了7件，減幅達3分之1，認為取締有其效果。

    歸仁警分局長廖水池表示，規劃移動測速照相勤務，並非以取締為目的，而是希望藉由執法，導正用路人駕駛習慣，降低事故死傷，並減少交通意外發生。

    為維護用路人安全，歸仁警分局加強移動式測速照相的執法，公布17處取締地點。（歸仁警分局提供）

    為維護用路人安全，歸仁警分局加強移動式測速照相的執法，公布17處取締地點。（歸仁警分局提供）

    執法時，會有測速照相告示牌。（歸仁警分局提供）

    執法時，會有測速照相告示牌。（歸仁警分局提供）

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