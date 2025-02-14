殺人魔胞弟遇害？ 警逮人破謠言 15年前曾潛逃中國為「滷肉飯」回籠

高雄分屍人魔胞弟15年前因毒品案遭通緝，被瑞芳警方在機場逮獲。（資料照）

2025/02/14 11:38

〔記者林嘉東／新北報導〕高雄連續分屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及2名女性女人，再分屍棄置，張的弟弟張文宗失蹤一度傳出可能也遇害，高雄警方追查發現張文宗因毒品案被通緝年餘昨將他逮回籠，也破解「被兄殺害」謠言；不過，眼尖的新北警方發現，張文宗15年前因毒品案遭通緝而潛逃到中國，因算錯行刑權時效又想念台灣滷肉飯搭機返台，結果一抵台就被警方逮獲。

現年71歲的張文宗，15年前因毒品案被法院判刑3年又50天徒刑確定，服刑前夕，張男搭機潛逃到中國，1994年7月遭法院通緝，張男躲在中國長達15年餘，因日子混不下去，算一算，自己的行刑權時效應該過了，2010年1月9日大剌剌地搭機返台，不料一返抵國門即被警方逮捕。

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15年前逮到張文宗的新北市瑞芳警分局鼻頭派出所事前掌握情報，偵悉逃亡的張文宗將搭機回台，趕往機場將他逮捕；張文宗當年透露，他逃亡中國期間，除了想念家人外，最懷念的就是香噴噴的滷肉飯；時任所長盧昇明聽到後，好心跑到夜市幫他買了碗滷肉飯，讓他一「嚐」宿願。

張文宗邊吃滷肉飯邊問警員，才知行刑權時效除了15年，還要再加上4分之1的停止進行時間；以他逃了15年，就須加上逃亡年期的4分之1，也就是3年9個月，而通緝書也載明直到2013年3月29日時效才消滅。

高雄警方調查，張文宗出獄後，2019年8至10月間曾三度販售毒品海洛因給友人遭警逮捕，一審被判刑8年2月，二審改判15年10月，上訴最高法院後駁回，全案定讞；檢方加計他前案假釋出獄後累積的殘刑，定執行刑17年，張文宗入監服刑前人間蒸發，被檢方在2023年6月發布通緝迄今。

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