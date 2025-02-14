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    2個同事走了...... 台中新光三越員工餘悸猶存：蹦一聲整個櫃位不見

    新光三越女員工痛心說，「有兩個同事昨天走了」。（記者廖耀東攝）

    新光三越女員工痛心說，「有兩個同事昨天走了」。（記者廖耀東攝）

    2025/02/14 11:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕新光三越中港店13日發生嚴重爆炸事件，台中市府查出肇因在12樓違法施工區域，都發局今上午在門口張貼公告勒令停業1個月，多名男女員工試圖回櫃位拿私人物品，1名女員工在10樓上班，她說，「兩個同事昨天走了，以為是施工事故，有聞到瓦斯味」，由於欣中天然氣強調爆炸前已撤管，這番發言引起火場調查單位注意。

    新光三越10樓一名女員工表示，爆炸前準備上去10樓，當下很大「蹦」一聲，從手扶梯掉了很多玻璃碎片砸到客人身上，她跟同事以為可能是施工事故，試圖從另一邊樓梯上樓，驚訝發現「微熱山丘的櫃位不見了」，天花板整片掉下來。

    女員工說，爆炸後以為是施工事故，後來發現有聞到瓦斯味，樓管通知要全部撤離，個人物品東西都沒拿，公司還在釐清狀況沒給特休，「有兩個同事昨天走了，自己今天休假，沒在擔心生計問題。」

    另名男員工原在9樓櫃位上班，他說，爆炸當時新光三越沒有廣播，很混亂，今天特地回來牽機車，不知道何時開工，要等待公司說明，公司沒說要請特休，東西都還在樓上不知能不能進去。

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