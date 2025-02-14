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    航特部現役軍官淪共諜拍「我願意投降解放軍」影片 8人判刑定讞

    國軍航特部現役中校謝孟書（後左）及何信儒、康奕彬等3名軍官，夥同退役商人謝秉成、蕭翔云等人當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密給中國，謝孟書等人甚至配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片向中國效忠。（資料照）

    國軍航特部現役中校謝孟書（後左）及何信儒、康奕彬等3名軍官，夥同退役商人謝秉成、蕭翔云等人當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密給中國，謝孟書等人甚至配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片向中國效忠。（資料照）

    2025/02/14 11:16

    〔記者張文川／台北報導〕國軍航特部現役中校謝孟書及何信儒、康奕彬等3名軍官，夥同退役商人謝秉成、蕭翔云等人當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密給中國，謝孟書等人甚至配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片向中國效忠，高檢署依可判處無期徒刑的違背職務收賄等罪起訴；高等法院去年8月依交付應秘密文書、違背職務收賄等罪，重判8名現退役軍官各1年6月至13年不等徒刑，1人無罪；最高法院今駁回檢辯上訴定讞。

    各被告刑期以蕭翔云判13年刑最重，現役軍官謝孟書9年、何信儒7年4月、康奕彬7年2月，共諜商人謝秉成8年、洪睿洋判8年、陸駿方5年6月、劉立齊1年6月；吳志鵬獲判無罪確定。

    另外，充當「中間人」的陳姓共諜亦被起訴，高院屢傳不到，疑潛逃出境，已對他發布通緝。

    此案源於調查局桃園市調查處、國家安全維護處、國防部政治作戰局和軍事安全總隊，查出陳男被中國情工單位吸收，在台拉攏多位現、退役軍士官加入共諜組織，刺蒐我國軍事機密。

    2023年7月，高檢署指揮調查局展開首波搜索，8月初聲押禁見共諜商人謝秉成獲准；經擴大查出，任職航特部601旅的中校謝孟書，與謝秉成有不當金錢往來，謝外洩2個年度的601旅實兵演習資料。

    何信儒、康奕彬亦洩漏軍事機密，謝秉成和前年4月才從陸軍化生放核訓練中心以少校退役的蕭翔云，則被中國情報單位吸收，接觸現、退役軍人在台發展組織。

    檢調發現，多位現役軍官因受金錢誘惑，配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片交給中國，以換取報酬。

    高檢署前年11月將謝等5位現、退役軍官及陳男等10人，依違反國安法、貪污收賄罪及陸海空軍刑法起訴，其中，謝孟書等5人被收押，陳男審理時均傳訊不到。

    高等法院採不公開審理，據悉，何信儒、康奕彬均坦承犯罪，蕭翔云、謝秉成、謝孟書僅坦承部分犯

    高院去年8月宣判，判8人有罪、1人無罪、通緝陳男。最高法院駁回被告與來方上訴而定讞。

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