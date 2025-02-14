北市昨清查百貨、商場皆合格 一週內完成全面清查

台北市長蔣萬安受訪被問起台中新光三越氣爆意外，蔣萬安表示，他要向身亡的民眾與家屬表達哀悼。（記者田裕華攝）

2025/02/14 11:02

〔記者蔡思培／台北報導〕台中市新光三越百貨公司昨上午發生氣爆意外，造成多人傷亡。台北市長蔣萬安昨也下令針對台北市百貨大樓、商場稽查，昨天消防局已完成66處稽查；產業局也完成46處安檢，並針對209攤使用瓦斯的攤販檢查，全部符合規定。消防局指出，預計一週內清查北市百貨、大賣場，若有不合格將依法令裁處。

蔣萬安今天上午出席「三十華年，鳳凰涅槃—『一起』慶重生」活動，會前受訪被問起台中新光三越氣爆意外。蔣萬安表示，他要向身亡的民眾與家屬表達哀悼，他昨天也聯繫台中市長盧秀燕，若有任何需要台北市一定全力支援，盧秀燕已率領團隊進行搶救、復原、傷患救治，台北市會保持聯絡，有需要就支援。

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蔣萬安昨天已指示產業局、商業處、市場處、消防局、建管處、勞檢處針對台北市百貨大樓、商場、商圈、夜市進行用氣安全、自主檢查。蔣萬安表示，昨天消防局完成66處百貨稽查，特別針對餐廳、美食街、消防安全稽查；產業局也完成46處百貨、大型商圈安檢，也針對南機場、士林、寧夏、饒河街夜市209攤使用瓦斯攤販檢查。蔣萬安表示，消防局與產業局回報一切正常符合規定，民眾可以安心，今天還會繼續稽查。他也提到，百貨業若要進行裝修工程一定要申請施工許可，未申請擅自裝修可罰6至30萬元，已要求建管處稽查，若有擅自裝潢也會開罰。

消防局長莫懷祖補充，消防局已加強消防安全檢查，並針對防火管理制度推動、執行成效與百貨人流管理檢查，昨天執行66處百貨、賣場檢查。產業局也通知台北市瓦斯公司加強對百貨、賣場等瓦斯管路、器材檢查；建管處則鎖定防火區塊、容留人數管理措施清查；勞檢處則重視百貨施工時人員的勞動安全，預計一個禮拜內清查北市百貨公司、大賣場，若有不合格將依法令裁處。

至於新光三越氣爆原因，莫懷祖指台中市消防局要確認室內裝修瓦斯是否有依規定截斷、有閉鎖措施，仍靜待台中調查，瓦斯是起因，但可能有其他原因讓災害擴大，施工區域周邊人員管理、人流也是重點，應該將高危險因子與消費者區隔。

媒體也關心，國民黨立委王鴻薇有意砍消防預算，若沒有消防頭盔是否可能影響救災。莫懷祖表示，立法院審議文書未送到行政院，消防局目前所有標案都已辦理完畢，採保留決標方式，至於未來行政院要覆議、接受立法院意見調整，要等行政院結論才會繼續往下。但他表示，王鴻薇欲刪的預算與緊急情境的防彈頭盔、防備背心有關，與這次救災、爆炸議題較無關。蔣萬安也說，王鴻薇已對外說明，目前了解是預算主決議，現在最重要是讓台中市政府即刻搶救、復原、救治。（11:19更新）

北市消防局與產業局針對百貨、商場稽查。（產業局提供）

北市消防局與產業局針對百貨、商場稽查。（產業局提供）

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