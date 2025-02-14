台中新光三無限期停業 中市府今全面稽查39家百貨、賣場

新光三越中港店門口張貼停業公告。（記者廖耀東攝）

2025/02/14 10:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越爆炸釀國內百貨史上最嚴重公安事故，共造成4死34傷，因業者內部裝修未申請，台中市政府重罰新光三越並勒令無限期停業，中市府今起全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查，確保公共安全。

台中市新光三越昨發生嚴重爆炸事件，造成嚴重傷亡，中市府指出，經查氣爆發生於12樓違法施工區域，因爆炸造成結構受損、電梯損壞，並產生外牆帷幕附掛物掉落疑慮，台中市政府勒令業者無限期停業，另針對業者未申報裝修違反建築法部份，開罰最高30萬元。

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都發局表示，目前停止建築物使用，改善期間並應確保公共安全，現場電梯因受氣爆影響，受損嚴重，牆面與電梯門板變形無法正常使用，為確保民眾安全及維護公共安全，都發局已針對該場所勒令停止使用及張貼「注意掉落物」公告，並限期1個月內改善完成，若屆期未改善，將可連續開罰並勒令繼續停業直到改善為止。

因台中新光三越裝修未通報，疑施工工程釀爆炸案，都發局今（14）日下午也將啟動百貨、商場、量販店聯合稽查，針對樓地板面積5000平方公尺以上的39家百貨商場及大型量販店進行專案聯合稽查。

都發局強調，這次稽查聯合經發局、消防局及欣中天然氣股份有限公司，首波預計稽查 2 家百貨商場及 2 家大型量販店，若發現違規，將依法裁罰並限期改善。

都發局另指出，台中新光三越必須依期限改善，改善期間做好各項安全措施，外牆及附掛物因爆炸事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除。

建築物外牆及附掛物剝落、結構（梁、樓板）破損變形及昇降設備損壞而有危害公共安全部分，應由所有權人擬具經建築師或專業技師簽證改善計畫，送都發局備查，並依計畫於改善完成後，委託建築師或專業技師，檢視簽證安全無虞，再向都發局申報辦理恢復使用。

都發局前往台中新光三越張貼建物停止使用等公告，勒令無限期停業。（圖：市府提供）

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