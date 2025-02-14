台中新光三越裝修未申報？中市府挨批甩鍋

台中市府查出新光三越百貨內部裝修未通報，挨批撇清責任。（圖：市府提供）

2025/02/14 10:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀國內百貨史上最嚴重公安事故，台中市消防局統計至今日上午共有4死34傷，但昨日市府查出百貨內部裝修未通報，市議員今痛批美食街全面裝修停業，台中市府毫不知情，只會第一時間撇清責任；都發局長李正偉強調，全市逾百家大型賣場，內部裝修確實難能逐一掌握。

台中新光三越中港店昨（13）日發生氣爆公安事件，造成嚴重死傷，台中市政府指出，經調查業者未申請11、12樓裝修計畫；但議員江肇國、張家銨痛批，這次業者並非整修單一店面，而是百貨內的整條美食街裝修，業者都在事前宣布因為裝修而停業，「台中市政府是真不知道，還是不敢承認自己早就知情」。

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江肇國說，百貨公司這麼大規模的裝修，人人皆知，唯獨市府聲稱不知情，新光三越中港店不只是台中最具指標性的百貨公司，長年營業額更是全台之冠，服務的客群涵蓋整個中部地區，擁有龐大消費人潮。

江肇國質疑，這次美食街的裝修涉及多家餐飲品牌，許多百貨內業者早已透過社群平台公告裝修資訊，就連新光三越也在1月23日發文說11、12樓進行改裝出清至2月9日，讓消費者提前掌握變動，甚至有民眾在網路上討論「某某餐廳什麼時候重新開幕」，他質疑，連一般顧客都知道裝修，僅市府「完全不知情」，「是監管不力，還是選擇性忽略」。

張家銨也痛批，市府真的不知道，還是不想知道；她強調，這次公安事件暴露市府對百貨商場內部裝修監管的漏洞，並質疑過去是否也有類似的大規模裝修，市府卻未依法稽查，這種「裝睡式管理」已經嚴重影響公共安全。

張家銨進一步質疑，有多少大型商場、百貨業過去是否也曾在未申請的情況下進行裝修，市府是否曾主動調查，還是每次都要等到事故發生，才急著甩鍋。

江肇國、張家銨呼籲，市府不要再裝睡，應要求百貨等公眾進出的企業落實申報制度，立即盤點台中所有大型百貨、商場的裝修紀錄，釐清是否還有未申報的情況發生。

兩人並強調，市府不應只在出事後才來切割責任，而應主動要求這些大型企業確實落實裝修申報制度，嚴格遵守消防與公安規範，確保市民安全。

李正偉則強調，全市有百餘家大型賣場，即使百貨業者有內部公告，公部門確實難能一一掌握，依照法規業者就是須在施工前提出申請，完備所有法定程序，也再呼籲業者務必依規行事。

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