為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越裝修未申報？中市府挨批甩鍋

    台中市府查出新光三越百貨內部裝修未通報，挨批撇清責任。（圖：市府提供）

    台中市府查出新光三越百貨內部裝修未通報，挨批撇清責任。（圖：市府提供）

    2025/02/14 10:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀國內百貨史上最嚴重公安事故，台中市消防局統計至今日上午共有4死34傷，但昨日市府查出百貨內部裝修未通報，市議員今痛批美食街全面裝修停業，台中市府毫不知情，只會第一時間撇清責任；都發局長李正偉強調，全市逾百家大型賣場，內部裝修確實難能逐一掌握。

    台中新光三越中港店昨（13）日發生氣爆公安事件，造成嚴重死傷，台中市政府指出，經調查業者未申請11、12樓裝修計畫；但議員江肇國、張家銨痛批，這次業者並非整修單一店面，而是百貨內的整條美食街裝修，業者都在事前宣布因為裝修而停業，「台中市政府是真不知道，還是不敢承認自己早就知情」。

    江肇國說，百貨公司這麼大規模的裝修，人人皆知，唯獨市府聲稱不知情，新光三越中港店不只是台中最具指標性的百貨公司，長年營業額更是全台之冠，服務的客群涵蓋整個中部地區，擁有龐大消費人潮。

    江肇國質疑，這次美食街的裝修涉及多家餐飲品牌，許多百貨內業者早已透過社群平台公告裝修資訊，就連新光三越也在1月23日發文說11、12樓進行改裝出清至2月9日，讓消費者提前掌握變動，甚至有民眾在網路上討論「某某餐廳什麼時候重新開幕」，他質疑，連一般顧客都知道裝修，僅市府「完全不知情」，「是監管不力，還是選擇性忽略」。

    張家銨也痛批，市府真的不知道，還是不想知道；她強調，這次公安事件暴露市府對百貨商場內部裝修監管的漏洞，並質疑過去是否也有類似的大規模裝修，市府卻未依法稽查，這種「裝睡式管理」已經嚴重影響公共安全。

    張家銨進一步質疑，有多少大型商場、百貨業過去是否也曾在未申請的情況下進行裝修，市府是否曾主動調查，還是每次都要等到事故發生，才急著甩鍋。

    江肇國、張家銨呼籲，市府不要再裝睡，應要求百貨等公眾進出的企業落實申報制度，立即盤點台中所有大型百貨、商場的裝修紀錄，釐清是否還有未申報的情況發生。

    兩人並強調，市府不應只在出事後才來切割責任，而應主動要求這些大型企業確實落實裝修申報制度，嚴格遵守消防與公安規範，確保市民安全。

    李正偉則強調，全市有百餘家大型賣場，即使百貨業者有內部公告，公部門確實難能一一掌握，依照法規業者就是須在施工前提出申請，完備所有法定程序，也再呼籲業者務必依規行事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播