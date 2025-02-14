不爽黃國昌遭辱 小草反擊「垃圾中的垃圾」被告判刑

陳姓男子在新聞留言區為黃國昌護航，怒罵網友「垃圾中的垃圾」，被告公然侮辱罪。法院認定其言論具貶損性，判處拘役10日，可易科罰金。（資料照）

2025/02/14 10:06

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子看到有網友罵台灣民眾黨代理主席黃國昌「黃狗昌」，他留言反擊其他陣營支持者是「垃圾中的垃圾」，台南地方法院依公然侮辱罪判陳男處拘役10日，可易科罰金。

陳男看到一則新聞報導，該報導內容描述，立法院議事期間，民進黨提出國會改革案，綠營立委范雲不滿民眾黨未表態，走向黃國昌座位區，大喊「支持！支持！」黃國昌當場怒回：「妳不要靠我這麼近！妳要喊就去妳的位置喊，跑到我這吼幹嘛？」雙方當場爆發口角。

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該新聞發布後，引發網友討論，謝姓網友在該新聞底下留言並批評黃國昌：「黃狗昌就是俗辣，只敢鬼吼鬼叫，有本事去找王義川吵啊！垃圾……」此話引發陳男不滿，陳男隨即標註謝男回嗆：「到底是誰俗辣，你有本事就親自找黃國昌吵啊！垃圾中的垃圾！」

謝男認為，陳男的該發言對他的名譽造成嚴重損害，因此憤而提告公然侮辱，法院審理後認為，陳男公開在網路留言區發表侮辱性言論，使得不特定的人或許多網友都能看到，明顯是用來讓人難堪、羞辱對方，因此依法判處拘役10日，可以易科罰金。

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