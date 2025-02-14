幫姑姑討200萬債務「太凶殘」男子判賠40萬

林姓男子幫姑姑討債手段太凶殘，把人打到腦震盪反而倒賠40萬元。示意圖。（資料照）

2025/02/14 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓婦人與周姓男子有200萬元債務糾紛，林婦的姪子自告奮勇要幫姑姑處理，與兩名友設局周男約出後，把他載往山區痛扁一頓，逼迫周男簽下226萬本票後才放他走，周男報警提告，林姓姪子和友人不但被依傷害罪各判4至6月徒刑，還被法官判3人應賠周男40萬餘元。

判決指出，林姓男子得知姑姑與周男有債務糾紛，他跳出來幫姑姑處理，2021年6月4日晚間9點多，林男請友人設局，假裝要借錢給周男，將人約在大灣國中旁會面；周男現身後，隨即被林男等人強押上車，二話不說先扁一頓，再打電話給姑姑說：「阿姑，人我找到了」、「人我載去大樹，我來處理」。

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周男被載去大樹處某處深山後，再被林男等人痛扁一頓，周男不堪疼痛大聲哭叫，林男擔心被人聽見，只好把周男再押上車，轉往他處人煙稀少的山區再揍周男一頓，並逼迫他簽下226萬本票後才放他離開。

周男獲釋後先去就醫，並報警提告，高雄地院審理時，林男等人坦承犯行，被法官依傷害罪各判林男3人4至6月徒刑，均得易科罰金；周男提民事求償80萬元，法官檢視他的傷勢，發現他被林男等人打到腦震盪，全身也多處瘀傷，因此依受害程度，判林男等人應連帶賠償40萬餘元，可上訴。

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