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    宿舍頂樓種大麻被逮 泰籍移工辯：入菜調味

    泰籍移工在租屋處栽種大麻，聲稱摘葉「入菜調味」，法院考量其種植數量少，未販售，判處1年4個月徒刑，緩刑2年，須繳6萬元罰金。（資料照）

    泰籍移工在租屋處栽種大麻，聲稱摘葉「入菜調味」，法院考量其種植數量少，未販售，判處1年4個月徒刑，緩刑2年，須繳6萬元罰金。（資料照）

    2025/02/14 09:42

    〔記者王捷／台南報導〕泰籍移工財孟昆（YONTRI CHAIMONGKHON）在租屋處栽種大麻，被逮後他自稱用「大麻入菜」調味，台南地方法院審理後，認為其栽種數量少，處1年4個月徒刑，緩刑2年，並在一年內向公庫支付6萬元罰金。

    財孟昆2023年間，在租屋處頂樓種植大麻3株，種子則是向一名返回泰國的同事取得，這些大麻植株被另一名同事發現，隔日再查看時，植株已被移走，最後出現在財孟昆的宿舍衣櫥內，隨後他才報警舉報。

    警方接獲通報後，在宿舍內查獲3株大麻，高度介於71至78公分不等，淨重約250公克，並將財孟昆移送偵辦，檢方認定他的行為違反毒品危害防制條例，所以依「意圖供自己施用而栽種大麻罪」提起公訴。

    法院審理時，財孟昆最初否認犯罪，直到審判過程才坦承種植大麻，他自稱摘取大麻葉放入菜餚中調味，未進行販售或交易，只有自己使用，沒有對其他人販售。

    法官認為，財孟昆種植大麻的數量很少，未使用專業設備，且大麻尚未加工製成毒品，與大規模種植販售有所區別，情節屬輕微，所以判處1年4個月徒刑、緩刑2年，判決確定後，在1年內繳納6萬元罰金。

    另外，傳統泰國菜中，常用的香草包含香茅、柑橘葉、羅勒、南薑、鳥眼辣椒等，不會刻意加入大麻，也不是主流、經典菜餚的配方，但泰國在大麻合法化後，許多泰國餐廳以大麻入菜，是較為現代的創意菜。

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