照服員踹死院生 判刑9年、賠482萬

陽明教養院永福之家照服員林玲聲施暴院生致死，刑事一、二審均對林員判刑9年；民事一審日前再判林員等被告應賠償死者家屬共482萬元。（資料照）

2025/02/14 09:14

〔記者溫于德／台北報導〕3年前台北市陽明教養院永福之家發生照服員林玲聲施暴院生致死案，刑事一、二審均考量林員否認犯行且未道歉等情，依傷害致死罪重判9年徒刑；民事一審日前再判林員等應賠償死者父母共482萬多元。

林員自2021年1月起負責在永福之家五樓D區，輪班照顧有智能及視覺重度障礙、身高142公分的院生；2022年5月12日上午9時許，林員在寢室見院生不願配合前往廁所，竟於短時間內連續出腳踢踹院生左側頭部，致院生左側腦部受傷。

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同日下午3時許，林員發現院生躺在寢區地板並嘔吐，通報永福之家護理人員並將院生轉送醫院急救，院生仍因外傷性顱內出血、缺氧性腦病變等原因，於同月27日身亡。

但林員否認犯行辯稱，當時五樓D區總共有7名院生，該名院生是其中一名；她為了改善院生吃飯喝水需要多人抓住、無法自主如廁等情況，利用休假時間閱讀教導照顧身心障礙者的相關書籍，學習要如何溝通、交流，也花很多時間與院生培養默契。

林員說，大約10個月後，該名院生開始可以跟一般院生一樣如廁，也能在只有一名老師的協助下進食喝水，「我真的對他付出很多，我看到他有這樣的進步真的很開心」；她強調「我真的沒有踢他」，況平常院生習慣性的撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青、整隻腳也是整個瘀青，都查不到原因。

刑事一審士林地院經勘驗監視器畫面等證據，認定林員有以相當力道踹踢該院生導致死亡，考量林員身為照服員，卻未仔細、謹慎、細心照料不能自理生活的院生，暴力相向導致院生死亡，犯後猶否認犯行，決定依傷害致死罪對林員重判9年徒刑。

案經上訴，刑事二審高等法院仍認林員踹踢院生導致死亡，並加碼考量她迄今未賠償死者家屬也沒有取得原諒，且一審判刑9年沒有問題，駁回她的上訴。全案已上訴最高法院。

民事部分，死者父母主張，林員受僱永和耕莘醫院擔任照服員，陽明教養院對林員也有管理、監督義務，故決定對這3名被告求償共1800萬餘元。一審士院日前審結，判林員、醫院、陽明教養院須給付父母共482萬多元，如有一名被告給付，其於被告則免除給付責任；可上訴。

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