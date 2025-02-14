「停一下」引連環車禍！路邊暫停沒做這件事 判7成肇事責任

陳男騎車違規暫停機慢車道，導致後方騎士追撞，釀成連環事故，乘客吳女左脛骨開放性骨折。法院判決陳男負7成責任，須賠償吳女15萬多。（資料照，記者王捷攝）

2025/02/14 07:14

〔記者王捷／台南報導〕不要以為路邊暫停一下沒事，陳姓騎士在雙黃線車道的機慢車道，未以燈光、手勢告知後車暫停，導致後方騎士撞上引發連環事故，其中乘客吳姓女子開放性骨折，台南地院民事庭審理後認為陳男應付7成責任，判賠陳男要賠吳女15萬多。

2022年6月晚間，陳男騎乘重型機車行經台南市某路段時，突然在機慢車道暫停，這行為違反「道路交通安全規則」第94條第2項，駕駛人若需減速或暫停，應預先顯示燈光或手勢告知後車，同法規定，後車駕駛人也應隨時注意前車行動。

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陳男違規停車，導致後方江姓女騎士直接撞上陳男機車，進而偏向撞擊路旁停放的兩輛機車，造成江女多處擦挫傷，而搭乘的吳女則因強烈撞擊，導致左脛骨開放性骨折。

在刑事責任上，法院審理後，以過失傷害判處陳男2個月徒刑，可易科罰金。刑事判決確定後，吳女提出附帶民事求償，要求賠償醫療費、看護費、交通費、工作損失及精神慰撫金等，共計36萬7991元。

民事庭認定，陳男違規有過失，需負擔主要責任，但江女騎車時也未保持足夠注意力，法院依據民法的「與有過失」原則，判定江女應負30%過失責任，因此陳男須負擔70%賠償責任。

此外，吳女已領取強制車險賠償的7萬多元，法院認定此筆保險金可抵扣部分損害賠償，經審酌醫療、交通、工作損失等必要費用，法院核定陳男應賠償吳女總額15萬8490元。

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