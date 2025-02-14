台南性犯罪前科男隨機猥褻女子 請3律師打官司、60萬換免關

台南洪姓男子尾隨智能障礙女子2小時，強制猥褻被判刑1年6月，事後賠償60萬與家屬和解，二審宣告緩刑5年，須接受6場性別平等法治教育及保護管束。示意圖。（資料照）

2025/02/14 06:41

〔記者王捷／台南報導〕男子洪世銘去年深夜尾隨智能障礙女子長達2小時，稱有刀要殺人，對弱勢女子強制猥褻。一審判1年6月徒刑，事後洪請3位律師、60萬與家屬和解，台南高分院宣告緩刑5年不用入監，但要保護管束、接受性別平等法治教育6場次。

警方調閱監視器發現，洪男去年4月間凌晨1時許，以極慢速度騎機車尾隨受害女子，持續跟蹤長達2個半小時，女子領有身障手冊，她當時身穿睡衣步行緩慢，顯示她的身心狀況異於常人。

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洪男發現女子的身心狀況異常，上前搭訕女子，遭女子抗拒後，他表現冷漠，並未驚慌逃離，反而繼續在對街緩步尾隨，最後伺機猥褻。

檢察官認為，洪男很惡劣，到法院審理時，也沒有完全坦承。最重要的是，他的犯案地點就在成功大學的「校園門口」，他過去就有多次性犯罪，這次隨機挑選毫無關係的被害人下手。

另外，檢察官強調，洪男可以從被害者的外觀、行為知道對方有心智缺陷，應該要用犯刑法第224條之1，對心智缺陷者犯強制猥褻罪，可處3年以上10年以下徒刑，一審判決的刑度可能過輕。

然而，律師則強調，受害女子的智能障礙屬輕度，外觀並無異常，洪男無法單憑短暫接觸就判斷其身心狀況，應減輕處罰。此外，洪男已與受害人家屬達成和解，承諾分期賠償60萬元。

二審認為，洪男雖有前科，且以隨機方式挑選受害者，但考量他已賠償受害者、犯後坦承犯行，決定維持原判1年6月徒刑，並宣告緩刑5年，期間須接受性別平等法治教育6場次及保護管束，以降低再犯風險。

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