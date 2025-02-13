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    女子幫詐團收購人頭帳戶 害人損失129萬餘元下場曝

    張姓女子替詐欺集團收購帳戶，基隆地院依共同詐欺取財罪判刑。 （記者林嘉東攝）

    張姓女子替詐欺集團收購帳戶，基隆地院依共同詐欺取財罪判刑。 （記者林嘉東攝）

    2025/02/13 22:06

    〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓女子被控以15萬元價格，向張姓男子收購2個帳戶，讓詐團拿這2個人頭帳號，接連詐騙謝姓等2名被害人共129萬餘元；基隆地院依共同詐欺取財罪，合併判張女應執行3年徒刑。

    判決書指出，暱稱「姑姑」的張姓女子3年前加入綽號「阿飛」、「石頭」等人所屬詐欺集團擔任收簿手，負責蒐集人頭帳戶替詐團洗錢，張女對張男說，提供2個帳戶，可獲得25萬元報酬，張男因走投無路，依張女指示到銀行申辦2個帳戶，不過張男作證只收到15萬元。

    詐團取得張男2個人頭帳戶後，將誤信投資股票可以獲得高額報酬的謝姓與李姓男子，所投資共129萬餘元匯款，透過張男2個人頭帳戶，層層轉帳洗錢得手。案經警方循線查獲，依詐欺取財罪嫌，移送基隆地檢署偵查後起訴。

    法院審理時，張女否認擔任詐團收簿手，也沒有證據證明是她叫張男去辦帳戶，張男所說的沒有一句是實在的話，她到現在還是很辛苦在工作賺錢、在養病，反控因為她不把帳戶賣給張男，張男就整她。不過除了張男外，王姓男子與另名張姓男子也都證稱，張女就是詐團收簿手，替詐團收購人頭帳戶，幫詐團洗錢。

    法官認為，張女擔任詐團收簿手，提供詐團人頭帳戶洗錢，犯後飾詞推託、否認犯行，未與2名被害人和解、賠償損失，犯後態度不佳，依張女犯共同詐欺罪共2罪，分別處2年、與2年4月不等徒刑，合併應執行3年徒刑，可上訴。

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