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    馬國網紅許振文淪車手 來台第2天取款就被逮

    馬來西亞網紅許振文當車手，來台第2天到彰化取「投資款」200萬元就被逮捕。（記者顏宏駿翻攝）

    馬來西亞網紅許振文當車手，來台第2天到彰化取「投資款」200萬元就被逮捕。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/02/13 21:19

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕馬來西亞網紅許振文（31歲）去年來台旅遊，被詐團吸收當車手被捕，許男父母還來台尋子。許振文所涉詐騙案，彰化地院今審結，法官依詐欺取財未遂罪判許男6月，刑滿或赦免後驅逐出境。

    判決書指出，許男去年12月透過網路，加入暱稱「啄木鳥」等人組成的詐欺集團並擔任車手，來台第2天到彰化縣員林市一間便利超商拿「投資款」200萬元，被現場埋伏的員警逮捕。

    許男落網後坦承所有犯罪事實，至今仍關押在彰化看守所。法院審酌他不思循正途賺取所需，加入詐欺集團擔任車手，共同向告訴人收取詐欺贓款，以製造金流斷點，掩飾告訴人遭詐騙款項的本質及去向，促使詐團更加猖獗，對於社會治安及個人財產安全危害不容小覷，幸好被害人及時發現，因此量處6月徒刑。

    警方表示，詐騙集團的詐騙手法不斷進化，吸收東南亞鎖定會說華語、台語的人，招待來台旅遊「吃好、住好」，其實是來台擔任車手，「完事」後立即出境，一度成為台灣打詐的破口。

    許男之所以落網，係因被害的女子在網路看到投資訊息，對方佯稱可指導透過抽股方式投資獲利，但需先繳納股票認購金與違約金288萬1771元等語，被害人起初同意付款，後來察覺遭詐而報警。

    被害女子和警方準備玩具鈔票200萬元，依照詐團指示員林市一家咖啡廳面交，許男帶著詐團製作的偽造的工作證及公庫送款回單，假冒投資公司外派專員，現身咖啡廳並拿到玩具鈔，被埋伏員警當場逮捕，扣得單據及現金1萬1000元、玩具鈔等贓證物。

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