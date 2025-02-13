花371萬買地竟無法蓋房 大逆轉改判國產署要賠

曾姓商人向國產署南區分署買到法定空地的土地，要求賠償損害，經高雄高分院審理後大逆轉並獲判勝訴。（記者鮑建信攝）

2025/02/13 21:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市曾姓商人標得三民區土地後，赫然發現是法定空地而無法建屋，要求國產署南區分署賠償371萬元，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認定分署有疏失要賠。

原告曾男指出，2023年3月30日上午，財政部國有財產署南區分委託台灣金服公司，辦理標售覆鼎金段逾期未辦繼承登記的土地，他以371萬得標拍定後，經工務局查詢，赫然發現是私設道路，已計入法定空地面積，無法作正常土地產權與利用權的使用，認為拍賣公告有瑕疵，要求賠償損失。

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被告南區分署則說，「標售之不動產，由投標人自行至現場參觀。得否建築使用，應請自行依建築法規評估」等語，因此有關土地使用管制或建築限制事項，並未規定依法要載明在標售公告，曾男負有自行查詢或評估義務事項，拒絕賠償損失。

高雄地院判決曾男敗訴後，他不服上訴，高雄高分院調查，曾男既無法由公告、投標須知、現地狀況，及土地登記簿謄本、地籍圖、主管機關提供之查詢系統等資料，看出土地屬法定空地，被告又未能舉證證明在投標前，明知他有上開瑕疵、或因重大過失而不知，因此改判南區分署敗訴，尚未定讞。

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