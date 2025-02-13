為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花371萬買地竟無法蓋房 大逆轉改判國產署要賠

    曾姓商人向國產署南區分署買到法定空地的土地，要求賠償損害，經高雄高分院審理後大逆轉並獲判勝訴。（記者鮑建信攝）

    曾姓商人向國產署南區分署買到法定空地的土地，要求賠償損害，經高雄高分院審理後大逆轉並獲判勝訴。（記者鮑建信攝）

    2025/02/13 21:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市曾姓商人標得三民區土地後，赫然發現是法定空地而無法建屋，要求國產署南區分署賠償371萬元，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認定分署有疏失要賠。

    原告曾男指出，2023年3月30日上午，財政部國有財產署南區分委託台灣金服公司，辦理標售覆鼎金段逾期未辦繼承登記的土地，他以371萬得標拍定後，經工務局查詢，赫然發現是私設道路，已計入法定空地面積，無法作正常土地產權與利用權的使用，認為拍賣公告有瑕疵，要求賠償損失。

    被告南區分署則說，「標售之不動產，由投標人自行至現場參觀。得否建築使用，應請自行依建築法規評估」等語，因此有關土地使用管制或建築限制事項，並未規定依法要載明在標售公告，曾男負有自行查詢或評估義務事項，拒絕賠償損失。

    高雄地院判決曾男敗訴後，他不服上訴，高雄高分院調查，曾男既無法由公告、投標須知、現地狀況，及土地登記簿謄本、地籍圖、主管機關提供之查詢系統等資料，看出土地屬法定空地，被告又未能舉證證明在投標前，明知他有上開瑕疵、或因重大過失而不知，因此改判南區分署敗訴，尚未定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播