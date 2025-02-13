大怒神！台中新光三越氣爆電梯急墜卡9樓 民眾獲救嚇破膽

台中新光三越百貨今天發生爆炸，造成4死206傷，現場都是爆炸碎片一片混亂。（記者廖耀東攝）

2025/02/13 20:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越百貨公司今天發生氣爆，造成4死26傷，一名剛好來買東西的民眾，買完東西從13樓搭電梯要下樓就碰到爆炸，電梯並因此急墜，所幸後來卡在9樓被救出，回憶這段驚險過程仍心有餘悸。

台中新光三越今天上午11點多發生氣爆，強大的威力造成多人傷亡，其中從澳門來台灣旅遊一家4代7口，除祖父母不幸死亡，2歲曾孫女重傷外，85歲曾祖母也因頭部外傷、左肱骨骨折送醫。

請繼續往下閱讀...

因氣爆範圍非常大，受傷的民眾涵蓋工人、櫃姐、路過民眾，還有消費者，一位櫃姐就跟探視的盧秀燕市長表示，當時自己在10樓上班，忽然聽到猛烈的爆炸聲，當時覺得是樓上的11樓或12樓發生氣爆，接著就一片混亂。

另一位消費者則表示，自己今天一個人到新光三越買東西，買完東西後從13樓搭電梯下樓，沒想到電梯才剛往下就發生氣爆，電梯瞬間急墜，所幸後來卡在9樓，幸運被消防人員救出送醫，回想這段過程仍心有餘悸。

也有民眾來看電影，忽然聽到爆炸聲響，感覺整過座椅都跟著震動，嚇得趕緊走出電影院逃生，慶幸爆炸沒有引燃火勢，否則後果不堪設想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法