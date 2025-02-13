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    救護車視角曝！ 值勤結束返隊途中 直擊新光三越氣爆

    台中市消防局救護車的行車紀錄器，直擊新光三越氣爆。（消防局提供）

    台中市消防局救護車的行車紀錄器，直擊新光三越氣爆。（消防局提供）

    2025/02/13 20:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越百貨今（13日）中午發生氣爆，爆炸瞬間傳出震耳欲聾的巨響，玻璃帷幕應聲碎裂，大量碎片如雨點般噴飛，現場民眾驚慌尖叫，紛紛四散逃離，現場畫面隨即在網路瘋傳，而一輛消防局救護車的行車紀錄器也曝光，以第一視角直擊驚悚瞬間。

    這起造成4死26傷爆炸案發生後，有民眾被從天而降的碎片砸中波及，當場倒臥地面，周圍人群驚恐圍觀，當時不少人車目擊驚悚瞬間，包括一輛台中消防局黎明分隊救護車也在現場，隨即加入救援，並回報勤務中心請求支援，行車紀錄器也記錄下第一視角畫面。

    根據畫面中可以看見，當時該輛救護車執行救護勤務結束返隊，途中正在惠來路與台灣大道口停等紅燈，未料下一秒才剛轉為綠燈，就在正前方的新光三越突然爆炸，大片磚瓦等物品噴飛四散狠砸到地面，巨大爆炸聲響令救護人員也嚇了一跳。

    「靠腰，新光三越大爆炸」，救護車見狀立刻鳴笛將車停放路旁前往救援，同時間呼叫勤務中心「情況很嚴重」盡速加派人車搶救，狀況十分危急，台中消防局合計出動58車、145人、2隻搜救犬、1台無人機到現場搶救，把握救援時間。

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