東港安泰醫院違建縣府強制拆除 院方抗告最高行駁回確定

屏東東港安泰醫院5層動力中心僅1樓一小部分合法領照，違建面積約1510平方公尺。 （屏東縣政府提供）

2025/02/13 19:16

〔記者楊國文／台北報導〕屏東東港安泰醫院去年發生火災奪走9條人命，屏東縣政府查出，安泰醫院擅自在D棟違章增建動力中心及6層樓鋼骨造建築物，卻逾期未補辦建造執照，因此通知拆除，安泰醫院提行政訴訟，請求停止執行強制拆除作業，高雄高等行政法院裁定駁回；安泰醫院提抗告，最高行政法院認定，聲請案不符停止執行要件，今駁回確定。

判決指出，安泰醫院在去年10月3日山陀兒颱風登陸時發生火災，造成9名人員死亡。

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屏東縣政府針對建築物的合法性展開調查後，發現安泰醫院違反建築法第25條規定，擅自於D棟大樓旁違章增建動力中心及6層樓鋼骨造建築物，同月9日發違章建築補辦手續通知單，要求安泰醫院收受通知後1個月內補辦建造執照，若逾期不辦理或補辦建造執照手續不合規定，將依違章建築處理辦法第5條規定拆除。

不過，安泰醫院卻逾期未補辦，屏東縣政府因此寄發違章建築拆除通知單給安泰醫院，通知將予拆除違建的部分。

安泰醫院對拆除增建的6層樓鋼骨建築物建部分不服，認為若拆除，將造成難以回復的損害，且有急迫情形，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，聲請停止執行拆除作業；不過，高雄高等行政法院審理後，認定不符聲請要件，裁定駁回。安泰醫院不服，提起抗告。

安泰醫院抗告主張，若拆除增建的6層樓鋼骨建築物部分，將可能直接或間接衝擊安泰醫院的醫療量能，恐直接影響屏南地區就醫民眾生命、健康及人格權，而有無法回復的損害，且有急迫情事。

最高行政法院認為，安泰醫院主張衝擊其自身醫療量能部分，本質上，仍屬經濟收入的減損及財產上之損害，依一般社會通念，並非不能以金錢賠償獲得救濟。

至於安泰醫院另稱執行拆除違章的增建部分，將影響屏南地區就醫民眾生命、健康及人格權，應屬其主觀臆測之詞，並未釋明有難於回復的損害、且有急迫情事。

最高行政法院認定，安泰醫院最遲已於去年10月16日收受屏東縣政府寄發的通知單，卻直到今年1月6日才提出聲請補辦建造執照，明顯已逾1個月期限，因此屏東縣政府去年12月通知拆除，屬依法行政，其聲請停止執行不符要件，應予駁回。據悉，屏東縣府已於1月14日開始執行拆除電力中心，工期預計須２個月。

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