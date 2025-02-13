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    殺人魔胞弟人間蒸發遇害？ 雄警火速緝捕押回打破謠傳

    殺人魔的胞弟人間蒸發遇害？雄警火速緝捕押回釐清打破謠傳。（民眾提供）

    殺人魔的胞弟人間蒸發遇害？雄警火速緝捕押回釐清打破謠傳。（民眾提供）

    2025/02/13 18:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連續分屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及2名女性女人，再分屍棄置，張的弟弟張文宗失蹤，一度傳出可能也遇害，警方澄清，張文宗因毒品案被通緝，今（13）日下午13時35分許，在高雄市前鎮區中山二路巷弄內逮捕張嫌到案，全案依毒品通緝罪嫌解送歸案，也破解「被兄殺害」謠言。

    高雄偵辦張介宗連環殺人分屍案，分析親友關係，發現張嫌弟弟張文宗（71歲）因毒品案，遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，且傳聞其有遇害可能，專案人員漏夜迅速分析相關資料，今午在高雄市前鎮區將他追緝到案，同時釐清張介宗生活習性。

    經查詢，張文宗2019年8至10月間，曾三度販售毒品海洛因給友人遭警逮捕，一審被判刑8年2月，二審改判15年10月，上訴最高法院後駁回，全案定讞，檢方加計他前案假釋出獄後累積的殘刑，定執行刑17年，張文宗入監服刑前人間蒸發，被檢方在2023年6月發布通緝迄今。

    張介宗涉嫌殘殺兄嫂及2名女性女人並分屍棄置，胞弟張文宗又失蹤，諸多連想與謠傳，一度傳出可能也遇害，警方迅速逮回這名通緝犯，將可釐清不少疑點。

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